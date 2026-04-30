"Для будущих наступлений": россияне испытывают новые участки на Харьковщине, — Синегубов

Российские оккупационные войска испытывают новые участки в Харьковской области, которые в будущем могут использовать для наступлений и продвижения.

Правда, успехов россияне пока не имеют, заявил в комментарии "Укринформу" председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Мы замечаем то, что россияне испытывают, возможно, новые участки, которые могут для себя выбрать как приоритетные для будущих наступлений и попыток продвинуться вглубь нашей территории. Пока все эти попытки являются для них неудачными. Наши воины контролируют полностью все направления", — сказал Синегубов.

По его словам, ВС РФ постоянно атакуют на Купянском и Изюмском направлении, поскольку Харьковская область остается для оккупантов приоритетом.

Синегубов подчеркнул, что россияне активизировали атаки дронами "Молния" по Харькову и области: бьют по местному населению и гражданской инфраструктуре.

Відео дня

"Они не могут простить, что Харьковщина держится, что город Харьков живет в относительно безопасных условиях", — подчеркнул Синегубов.

Он также подчеркнул, что враг атакует Харьковскую область другими средствами: ракетами, "Шахедами" и управляемыми авиабомбами.

