Російський дрон влучив у автобус у Дніпрі: у місті фіксують пожежі, є жертви (фото)

Російські БпЛА 30 квітня атакували Дніпро, внаслідок чого на лівому березі міста виникли масштабні пожежі. Крім того, згодом у ОВА повідомили про загиблого та пораненого серед цивільних.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, близько 10:20 у місті пролунали вибухи, після чого очевидці оприлюднили кадри влучання дрона в автобус, який перебував на зупинці. Унаслідок удару транспорт загорівся, а вогонь поширився на кілька автомобілів, що були припарковані поруч; згодом з’явилася інформація про ще одне влучання на лівому березі в іншій частині району, де також сталася сильна пожежа.

Дрони ЗС РФ атакували автобус у Дніпрі 30 квітня Фото: ХДніпро

Пізніше ці дані підтвердив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, який повідомив, що під атакою опинився Дніпровський район, а внаслідок ударів виникли займання.

Відео дня

За попередніми даними, у результаті атаки загинула одна людина, ще одна дістала поранення. Крім того, вогнем охопило магазин і автомобілі, розташовані поблизу місця влучання, тоді як інформація щодо масштабів руйнувань і кількості постраждалих продовжує уточнюватися.

Станом на 11:20 Олександр Ганджа повідомив, що кількість постраждалих у Дніпровському районі зросла до чотирьох осіб. Троє з них були госпіталізовані: 65-річний чоловік перебуває у тяжкому стані, а жінки 43 та 54 років — у стані середньої тяжкості, тоді як 59-річному чоловікові медичну допомогу надали на місці.

Також стало відомо, що рятувальники вже локалізували пожежу, яка виникла внаслідок російської атаки.

Нагадаємо, що у ніч на 30 квітня Одеса зазнала масованої атаки російських дронів, які били по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі міста. Внаслідок обстрілу зафіксовані масштабні руйнування у кількох районах, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, соціальні та комерційні об’єкти, а також десятки транспортних засобів.

Також Фокус писав, що кількість постраждалих внаслідок атаки по Одесі зросла до 20 осіб. Серед поранених двоє перебувають у важкому стані, наймолодшому постраждалому 17 років, найстаршому — 70, медики продовжують надавати допомогу.