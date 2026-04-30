Российский дрон попал в автобус в Днепре: в городе фиксируют пожары, есть жертвы (фото)

Российские БпЛА 30 апреля атаковали Днепр, в результате чего на левом берегу города возникли масштабные пожары. Кроме того, впоследствии в ОВА сообщили о погибшем и раненом среди гражданских.

Как сообщают местные Telegram-каналы, около 10:20 в городе раздались взрывы, после чего очевидцы обнародовали кадры попадания дрона в автобус, который находился на остановке. В результате удара транспорт загорелся, а огонь распространился на несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом; впоследствии появилась информация о еще одном попадании на левом берегу в другой части района, где также произошел сильный пожар.

Дроны ВС РФ атаковали автобус в Днепре 30 апреля Фото: ХДніпро

Позже эти данные подтвердил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, который сообщил, что под атакой оказался Днепровский район, а в результате ударов возникли возгорания.

По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще один получил ранения. Кроме того, огнем охватило магазин и автомобили, расположенные вблизи места попадания, тогда как информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших продолжает уточняться.

По состоянию на 11:20 Александр Ганджа сообщил, что количество пострадавших в Днепровском районе возросло до четырех человек. Трое из них были госпитализированы: 65-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, а женщины 43 и 54 лет — в состоянии средней тяжести, тогда как 59-летнему мужчине медицинскую помощь оказали на месте.

Также стало известно, что спасатели уже локализовали пожар, который возник в результате российской атаки.

Напомним, что в ночь на 30 апреля Одесса подверглась массированной атаке российских дронов, которые били по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре города. В результате обстрела зафиксированы масштабные разрушения в нескольких районах, повреждены многоэтажки, частные дома, социальные и коммерческие объекты, а также десятки транспортных средств.

Также Фокус писал, что количество пострадавших в результате атаки по Одессе возросло до 20 человек. Среди раненых двое находятся в тяжелом состоянии, самому младшему пострадавшему 17 лет, самому старшему — 70, медики продолжают оказывать помощь.