Замах на Омурбекова та плутанина з іменами: як відбувся теракт за 6000 км від України, — InformNapalm

Замах на генерал-майора Азатбека Омурбекова відбувся у під'їзді його ж будинку, але з невідомих причини загинув інший топофіцер російської армії Кузьменка, який мешкав неподалік, ідеться у розслідуванні OSINTерів. Попри суперечливу інформацію з місця подій, відомо про контакти обох військових, дотичних до подій в Україні у березні 2022 року. 9 травня стане ясно, чи Омурбеков живий, чи мертвий, пояснили розслідувачі.

Будинки Омурбекова та Кузьменка розташовані на одній вулиці у містечку Князе-Волконське-1 Хабаровського краю, і теракт відбувся за потрібно адресою, встановили аналітики Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm. Фігуранти були знайомі, контактували між собою, а їхні діти спілкувались та разом катались на мотоциклах. Першоджерело інформації про замах запевняло, що Кузьменко загинув у чужому під'їзді, але мешкав у цьому ж будинку. Розслідувачі спробували розібратись, що сталось насправді та чому сталась плутанина з будинками, під'їздами і навіть з іменем загиблого Кузьменка.

На основі витоків з російських баз даних найперше встановили, що фігуранти живуть у різних будинках, але на одній вулиці. На схемі InformNapalm вказано, що Омурбеков жив у будинку №55, позначеному цифрою 2, і там справді відбувся вибух 28 квітня. Тим часом адреса Кузьменка — далі по вулиці: будинок позначений цифрою 5. Зауважмо, координати обох об'єктів — 48.48924579448276, 135.45805654181373 та 48.48831440681152, 135.4607097337756 (відповідно). Згідно з Google maps, відстань між ними близько 200 м.

Фото: InformNapalm

Інші витоки допомогли встановити ім'я Кузьменка та його зв'язок з Омурбековим, оскільки було не ясно, як загиблий опинився у під'їзді чужого будинку.

З іменем допоміг телефон дружини загиблого — інші люди її підписували як дружину начальника штабу військової частини. Начальника штабу звали Сергій Кузьменко, який і став жертвою теракту. Ще одна версія ідентифікації — це міг би бути військовий ЗС РФ Андрій Кузьменко, який бував в окупованому Криму. Цей варіант не пояснює плутанину з будинками та сімейні контакти, тому далі іде мова про Сергія.

Розслідувачі встановили, що сини фігурантів дружили. Про це свідчить розшукане в мережі фото: на схемі воно позначене цифрою 4. До всього з'ясувалось, що загиблий також відправляв посилки з Мозиря у Білорусі весною 2022 року, і саме тоді там діяв Омурбеков, відомий як "кат з Бучі". Таким чином вийшло, що є мінімум два зв'язки між фігурантами — родина та спільне минуле.

"Вибух міг пролунати тоді, коли вони разом проходили повз місце закладки вибухівки за адресою Омурбекова", — пояснили розслідувачі неузгодженість даних.

У матеріалі InformNapalm зауважується, що російська влада приховала замах на "героя Росії" Омурбекова, і тому не ясно, чи він постраждав від вибуху. З іншого боку, на 9 травня він має з'явитись на регіональному параді. Якщо цього не станеться, то версія з травмами після замаху підтвердиться, ідеться у дописі. Якщо ж генерал-майор ЗС РФ з'явиться, тобто буде живим та здоровим, то і тоді загибель Кузьменка не є марною тратою вибухівки, оскільки і він причетний до злочинів ЗС РФ.

Зазначимо, Фокус писав про замах на генерала РФ Омурбекова, про який стало відомом 28 квітня. Про вибухи у військовій частині повідомили в анонімному пабліку "ВЧК-ОГПУ", а факт вибуху підтвердили у місцевих пабліках. РосЗМІ запевняли, що інцидент стався у місцевому клубі, з якого евакуювали дорослих та дітей, а влада взагалі мовчала про подію.

Нагадуємо, російські медіа розповіли про генералів ЗС РФ та спецслужб, які загинули протягом чотирьох років війни, чому це сталось від вибухів та інших інцидентів в тилу, а не на фронті.