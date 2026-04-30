Покушение на Омурбекова и путаница с именами: как произошел теракт за 6000 км от Украины, — InformNapalm

Покушение на генерал-майора Азатбека Омурбекова произошло в подъезде его же дома, но по неизвестным причинам погиб другой топофицер российской армии Кузьменко, который жил неподалеку, говорится в расследовании OSINTеров. Несмотря на противоречивую информацию с места событий, известно о контактах обоих военных, имеющих отношение к событиям в Украине в марте 2022 года. 9 мая станет ясно, жив Омурбеков или мертв, пояснили расследователи.

Дома Омурбекова и Кузьменко расположены на одной улице в городке Князе-Волконское-1 Хабаровского края, и теракт произошел по нужному адресу, установили аналитики Международного разведывательного сообщества InformNapalm. Фигуранты были знакомы, контактировали между собой, а их дети общались и вместе катались на мотоциклах. Первоисточник информации о покушении уверял, что Кузьменко погиб в чужом подъезде, но жил в этом же доме. Расследователи попытались разобраться, что произошло на самом деле и почему появилась путаница с домами, подъездами и даже с именем погибшего Кузьменко.

На основе утечек из российских баз данных в первую очередь установили, что фигуранты живут в разных домах, но на одной улице. На схеме InformNapalm указано, что Омурбеков жил в доме №55, обозначенном цифрой 2, и там действительно произошел взрыв 28 апреля. Между тем адрес Кузьменко — дальше по улице: дом обозначен цифрой 5. Заметим, координаты обоих объектов — 48.48924579448276, 135.45805654181373 и 48.48831440681152, 135.4607097337756 (соответственно). Согласно Google maps, расстояние между ними около 200 м.

Фото: InformNapalm

Другие утечки помогли установить имя Кузьменко и его связь с Омурбековым, поскольку было не ясно, как погибший оказался в подъезде чужого дома.

С именем помог телефон жены погибшего — другие люди ее подписывали как жену начальника штаба воинской части. Начальника штаба звали Сергей Кузьменко, который и стал жертвой теракта. Еще одна версия идентификации — это мог бы быть военный ВС РФ Андрей Кузьменко, который бывал в оккупированном Крыму. Этот вариант не объясняет путаницу с домами и семейные контакты, поэтому дальше идет речь о Сергее.

Расследователи установили, что сыновья фигурантов дружили. Об этом свидетельствует разысканное в сети фото: на схеме оно обозначено цифрой 4. Ко всему выяснилось, что погибший также отправлял посылки из Мозыря в Беларуси весной 2022 года, и именно тогда там действовал Омурбеков, известный как "палач из Бучи". Таким образом получилось, что есть минимум две связи между фигурантами — семья и общее прошлое.

"Взрыв мог прогреметь тогда, когда они вместе проходили мимо места закладки взрывчатки по адресу Омурбекова", — объяснили расследователи несогласованность данных.

В материале InformNapalm отмечается, что российские власти скрыли покушение на "героя России" Омурбекова, и поэтому не ясно, пострадал ли он от взрыва. С другой стороны, на 9 мая он должен появиться на региональном параде. Если этого не произойдет, то версия с травмами после покушения подтвердится, говорится в заметке. Если же генерал-майор ВС РФ появится, то есть будет живым и здоровым, то и тогда гибель Кузьменко не является пустой тратой взрывчатки, поскольку и он причастен к преступлениям ВС РФ.

