"РФ може воювати ще 1–2 роки": командувач НГУ відповів, чи є в окупантів ресурс для наступу на Київ

За словами бригадного генерала, росіяни зосереджені на тому, щоб захопити Покровськ та Костянтинівку на Донеччині, а захоплення Слов'янська і Краматорська поки малоймовірне.

"Що стосується саме людського ресурсу — ще рік-два зможуть навіть за таких втрат. У них великий мобілізаційний ресурс плюс диктатура, яка забезпечить за потреби людей для наступу. Водночас не можна недооцінювати рівень їхніх втрат", — пояснив командувач Національної гвардії України, генерал-майор Олександр Півненко у інтерв'ю LB.ua.

Олександр Півненко розповів, як справи на фронті у інтерв'ю Фото: LB.ua

За словами Півненка, зараз росіяни націлені на захоплення Покровська й Костянтинівки на Донеччині.

"Вони не можуть створити серйозні резерви, щоб, умовно, на півночі піти армією, дійти до Києва і закрити питання. Навіть думок про це немає, бо сили не безкінечні й інтенсивність війни шалена. Зараз ворог хоче захопити Покровськ, добити Костянтинівку… Про Слов’янськ/Краматорськ узагалі мовчу, бо це не питання навіть двох-трьох років. Візьмемо також до уваги, що ефективність нашого війська зростає", – розповів командувач НГУ.

Півненко зауважив, що нині українське військо створить таку оборону і щільність кілзони, що для росіян війна втратить будь-який сенс, а жодного результату, окрім втрат, не буде.

"Ми показали, що за свою землю будемо воювати, і росіяни це розуміють. Тепер у них дилема, як вийти з цієї війни. Якщо вони вийдуть, то матимуть дуже багато внутрішніх проблем. Я взагалі переконаний, що вони помилилися, бо вважали, що ми здамося. Хотіли зробити нас рабами. Так не буде! Саме тому вони настільки злі на нас. Тому вони й бісяться, тому й б'ють по цивільних містах", — заявив командувач.

Також він припустив, наскільки ймовірна війна із Білоруссю. На його думку, білоруси із українцями воювати не будуть, а пересунення росіян на кордоні ретельно відслідковуються.

"Такого, як було у 2022 році, коли вони змогли скувати наші сили на Чорнобильській АЕС, не буде. Зараз на тих напрямках серйозні підрозділи з потужним безпілотним складником. Ми все бачимо. Навіть за допомогою ДРГ ворог уже фактично нічого вдіяти не може", — сказав Олександр Півненко.

Нагадаємо, на початку 2026 року в інтерв'ю ВВС Олександр Півненко пояснив, що справжня перемога для України означає повне повернення окупованих територій. На його думку, це завдання може розтягнутися на багато років, а сьогодні головним пріоритетом залишається виживання країни та контроль за фронтом.

А радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов заявив, що навіть у разі масштабної мобілізації в Росії, це не змінить кардинально ситуацію на фронті. Він вважає, що зараз вирішальну роль відіграють дрони, а масові атаки піхоти не дають того ефекту, який мали раніше.