"РФ может воевать еще 1-2 года": командующий НГУ ответил, есть ли у оккупантов ресурс для наступления на Киев

По словам бригадного генерала, россияне сосредоточены на том, чтобы захватить Покровск и Константиновку в Донецкой области, а захват Славянска и Краматорска пока маловероятен.

"Что касается именно человеческого ресурса — еще год-два смогут даже при таких потерях. У них большой мобилизационный ресурс плюс диктатура, которая обеспечит при необходимости людей для наступления. В то же время нельзя недооценивать уровень их потерь", — пояснил командующий Национальной гвардии Украины, генерал-майор Александр Пивненко в интервью LB.ua.

Александр Пивненко рассказал, как дела на фронте в интервью

По словам Пивненко, сейчас россияне нацелены на захват Покровска и Константиновки в Донецкой области.

"Они не могут создать серьезные резервы, чтобы, условно, на севере пойти армией, дойти до Киева и закрыть вопрос. Даже мыслей об этом нет, потому что силы не бесконечны и интенсивность войны бешеная. Сейчас враг хочет захватить Покровск, добить Константиновку... О Славянске/Краматорске вообще молчу, потому что это не вопрос даже двух-трех лет. Примем также во внимание, что эффективность нашего войска растет", — рассказал командующий НГУ.

Пивненко отметил, что сейчас украинское войско создаст такую оборону и плотность килзоны, что для россиян война потеряет всякий смысл, а никакого результата, кроме потерь, не будет.

"Мы показали, что за свою землю будем воевать, и россияне это понимают. Теперь у них дилемма, как выйти из этой войны. Если они выйдут, то будут иметь очень много внутренних проблем. Я вообще убежден, что они ошиблись, потому что считали, что мы сдадимся. Хотели сделать нас рабами. Так не будет! Именно поэтому они настолько злы на нас. Поэтому они и бесятся, поэтому и бьют по гражданским городам", — заявил командующий.

Также он предположил, насколько вероятна война с Беларусью. По его мнению, белорусы с украинцами воевать не будут, а передвижения россиян на границе тщательно отслеживаются.

"Такого, как было в 2022 году, когда они смогли сковать наши силы на Чернобыльской АЭС, не будет. Сейчас на тех направлениях серьезные подразделения с мощной беспилотной составляющей. Мы все видим. Даже с помощью ДРГ враг уже фактически ничего сделать не может", — сказал Александр Пивненко.

Напомним, в начале 2026 года в интервью ВВС Александр Пивненко объяснил, что настоящая победа для Украины означает полное возвращение оккупированных территорий. По его мнению, эта задача может растянуться на много лет, а сегодня главным приоритетом остается выживание страны и контроль за фронтом.

А советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что даже в случае масштабной мобилизации в России, это не изменит кардинально ситуацию на фронте. Он считает, что сейчас решающую роль играют дроны, а массовые атаки пехоты не дают того эффекта, который имели раньше.