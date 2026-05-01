"Байден дав їм 350 млрд доларів": Трамп пояснив, чому війна в Україні досі триває (відео)

Російсько-українська війна досі продовжується тому, що попередній президент США Джо Байден нібито виділив Україні фінансову допомогу у розмірі 350 мільярдів доларів.

Бойовим діям в Україні може покласти відсутність фінансової допомоги Києву, заявив чинний президент США Дональд Трамп.

Він підкреслив, що Америка відокремлена від цієї війни океаном, тоді як європейські країни відчувають це як проблему на власному порозі. Водночас, за словами Трампа, США все одно змушені допомагати.

"Знаєте, вони накоїли в Україні справжнього безладу, повного безладу. І ми допомагаємо їм з Україною. Україна тут ні до чого. Знаєте… нас розділяє океан. Це стосується їх. Для них це ніби їхні власні двері. Ми їм допомагаємо. А Байден дав їм 350 мільярдів доларів, що було божевіллям. Це одна з причин, чому війна триває", — сказав Трамп.

Він також підкреслив, що скорочення чисельності американських військ може відбутись не лише у Німеччині, а й в Італії та Іспанії.

