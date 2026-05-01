Российско-украинская война до сих пор продолжается потому, что предыдущий президент США Джо Байден якобы выделил Украине финансовую помощь в размере 350 миллиардов долларов.

Боевым действиям в Украине может положить отсутствие финансовой помощи Киеву, заявил действующий президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что Америка отделена от этой войны океаном, тогда как европейские страны чувствуют это как проблему на собственном пороге. В то же время, по словам Трампа, США все равно вынуждены помогать.

"Знаете, они натворили в Украине настоящего беспорядка, полного беспорядка. И мы помогаем им с Украиной. Украина здесь ни при чем. Знаете... нас разделяет океан. Это касается их. Для них это как бы их собственные двери. Мы им помогаем. А Байден дал им 350 миллиардов долларов, что было безумием. Это одна из причин, почему война продолжается", — сказал Трамп.

Відео дня

Он также подчеркнул, что сокращение численности американских войск может произойти не только в Германии, но и в Италии и Испании.

