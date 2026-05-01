"Тільки починається": експерт розповів про напрямки та розвиток наступу ЗС РФ у травні

Наступальна кампанія російських окупаційних військ в Україні тільки починається, а сам наступ відбуватиметься за сценаріями попередніх років повномасштабної війни.

Окупанти зосередять свої зусилля на спробах охопити угруповання Сил оборони України на північному заході Донбасу та просунутися на захід на Запорізькому напрямку, заявив керівник військових програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

"Говорити про те, що наступ противника провалився, не зовсім правильно. Швидше він тільки починається. За поступовим нарощуванням зусиль як на Донецькому напрямку, так і на півдні, вже можна визначити й уявити основні напрямки головних ударів, визначені російським командуванням", — сказав Лакійчук.

Він уточнив, що тактика ЗС РФ під Куп'янськом Харківської області дещо змінилась. Зокрема, росіяни відмовилися від ідеї охоплення всієї агломерації, оскільки для цього їм потрібно було б форсувати річку Оскіл з півночі та з півдня.

"Зараз, очевидно, дійшли висновку, що фронтальне просування на лівому березі Оскола буде найбільш реалістичним. Тобто їхні плани звужуються до тактичних успіхів, вони не намагаються зловити журавля в небі, але напруженість на цій ділянці фронту зберігатиметься", — пояснив Лакійчук.

Експерти підкреслив, що ворог намагатиметься розтягнути українські резерви. Для цього окупанти "будуть максимально "підпалювати" лінію фронту на найширшому просторі".

Водночас Лакійчук підкреслив зростаючу значимість Лиманського напрямку в планах російського командування.

"Це напрямок на Слов'янськ у загальній перспективі з метою створення "північної клешні" та охоплення нашого угруповання сил на північному заході Донбасу. Чи вдасться їм реалізувати ті цілі, які ставить Герасимов і його генеральний штаб, чи вони знову потраплять у халепу, значною мірою залежить від Сил оборони України та здатності наших захисників знайти ресурси, резерви й сконцентрувати їх для активної оборони", — наголосив Лакійчук.

Нагадаємо, 30 квітня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив. що росіяни випробовують нові ділянки на Харківщині для майбутніх наступів.

У цей же день командувач Нацгвардії відповів, чи є в росіян ресурс для наступу на Київ.