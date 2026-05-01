"Только начинается": эксперт рассказал о направлениях и развитии наступления ВС РФ в мае

Наступательная кампания российских оккупационных войск в Украине только начинается, а само наступление будет происходить по сценариям предыдущих лет полномасштабной войны.

Оккупанты сосредоточат свои усилия на попытках охватить группировку Сил обороны Украины на северо-западе Донбасса и продвинуться на запад на Запорожском направлении, заявил руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

"Говорить о том, что наступление противника провалилось, не совсем правильно. Скорее оно только начинается. По постепенному наращиванию усилий как на Донецком направлении, так и на юге, уже можно определить и представить основные направления главных ударов, определенные российским командованием", — сказал Лакийчук.

Он уточнил, что тактика ВС РФ под Купянском Харьковской области несколько изменилась. В частности, россияне отказались от идеи охвата всей агломерации, поскольку для этого им нужно было бы форсировать реку Оскол с севера и с юга.

"Сейчас, очевидно, пришли к выводу, что фронтальное продвижение на левом берегу Оскола будет наиболее реалистичным. То есть их планы сужаются до тактических успехов, они не пытаются поймать журавля в небе, но напряженность на этом участке фронта будет сохраняться", — пояснил Лакийчук.

Эксперты подчеркнул, что враг будет пытаться растянуть украинские резервы. Для этого оккупанты "будут максимально "поджигать" линию фронта на самом широком пространстве".

В то же время Лакийчук подчеркнул растущую значимость Лиманского направления в планах российского командования.

"Это направление на Славянск в общей перспективе с целью создания "северной клешни" и охвата нашей группировки сил на северо-западе Донбасса. Удастся ли им реализовать те цели, которые ставит Герасимов и его генеральный штаб, или они снова попадут в беду, в значительной степени зависит от Сил обороны Украины и способности наших защитников найти ресурсы, резервы и сконцентрировать их для активной обороны", — подчеркнул Лакийчук.

Напомним, 30 апреля председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил. что россияне испытывают новые участки на Харьковщине для будущих наступлений.

В этот же день командующий Нацгвардии ответил, есть ли у россиян ресурс для наступления на Киев.