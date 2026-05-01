Наказ головнокомандувача про обов'язкові ротації військових: боєць пояснив у чому проблема

Олександр Сирський напередодні заявив, що тепер командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов’язковою заміною (ротацією). Але лейтенант Олександр "Алекс" з Шостки пояснив, що часто це неможливо.

"Можу сказати лише, що це вже завідомо недієвий інструмент у вирішенні даного питання", — написав "Алекс", який веде Telegram-канал під ніком "Офіцер".

Він пояснив, що більшості випадків про "неадекватну кількість днів на позиціях", які набули розголосу, ротацію особового складу провести було майже неможливо або взагалі не було на кого міняти людей, як і просто вивести військових з позицій.

"Тому командири до талого тримають там людей, щоб якнайдовше створювати видимість утримання рубежів, хоча часто така позиція відіграє роль СПшки (спостережного пункту – ред.) і просто намагається максимально не палитись. В свою чергу такий наказ замість, здавалося б покращення життя, буде його навпаки, ускладнювати", — пояснив Олександр.

На його думку, не зрозуміло як наказ Сирського та реальна ситуація на місцях, яку він описав, буде корелюватись один з одним, адже утримувати одні і ті ж позиції для командування і при цьому регулярно проводити ротації там, де це майже нереально і ніким робити – це "задача з великою зірочкою".

Командир батальйону "Свобода" бригади наступу "Рубіж" Петро Кузик також коментував наказ Олександра Сирського про обов'язкову ротацію на фронті. На його думку, це "підбадьорить деяких командирів, які халатно ставляться до забезпечення своїх бійців". Але він також заявив, що "інколи деякі укази легше видати, ніж виконати".

Нагадаємо, що 30 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військовослужбовців, які виконують бойові завдання на передньому краї. Командири мають забезпечити перебування військових на позиціях до двох місяців, після чого повинна відбутися обов’язкова заміна у строк не пізніше одного місяця.