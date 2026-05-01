Приказ главнокомандующего об обязательных ротациях военных: боец объяснил в чем проблема

Александр Сырский накануне заявил, что теперь командиры должны обеспечить условия для пребывания военнослужащих на позициях до 2 месяцев с последующей обязательной заменой (ротацией). Но лейтенант Александр "Алекс" из Шостки объяснил, что часто это невозможно.

"Могу сказать лишь, что это уже заведомо недейственный инструмент в решении данного вопроса", — написал "Алекс", который ведет Telegram-канал под ником "Офицер".

Он пояснил, что в большинстве случаев о "неадекватном количестве дней на позициях", которые получили огласку, ротацию личного состава провести было почти невозможно или вообще не на кого было менять людей, как и просто вывести военных с позиций.

"Поэтому командиры до талого держат там людей, чтобы как можно дольше создавать видимость удержания рубежей, хотя часто такая позиция играет роль СПшки (наблюдательного пункта — ред.) и просто пытается максимально не палиться. В свою очередь такой приказ вместо, казалось бы, улучшения жизни, будет ее наоборот, усложнять", — пояснил Александр.

По его мнению, не понятно как приказ Сырского и реальная ситуация на местах, которую он описал, будет коррелироваться друг с другом, ведь удерживать одни и те же позиции для командования и при этом регулярно проводить ротации там, где это почти нереально и некем делать — это "задача с большой звездочкой".

Командир батальона "Свобода" бригады наступления "Рубеж" Петр Кузик также комментировал приказ Александра Сырского об обязательной ротации на фронте. По его мнению, это "подбодрит некоторых командиров, которые халатно относятся к обеспечению своих бойцов". Но он также заявил, что "иногда некоторые указы легче издать, чем выполнить".

Напомним, что 30 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих боевые задачи на переднем крае. Командиры должны обеспечить пребывание военных на позициях до двух месяцев, после чего должна состояться обязательная замена в срок не позднее одного месяца.