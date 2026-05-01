Україна хоче розробити аналог Patriot: у Defence Express розповіли, хто може профінансувати проєкт

Україна стикається з критичним дефіцитом ракет-перехоплювачів для систем Patriot і паралельно розглядає можливість створення власного аналога такого комплексу, щоб у майбутньому зменшити залежність від іноземних постачань. Та все ж реалізація цього задуму потребує не лише технологічних рішень, а й значного фінансування та міжнародної кооперації.

Як повідомляє український військовий портал Defence Express, нестача ракет PAC-3 MSE для систем Patriot наразі є однією з ключових проблем української оборони, погіршеється ця ситуація й високою інтенсивністю бойових дій.

У зв’язку з цим Україна одночасно шукає додаткові джерела постачання та розглядає довгострокові варіанти розвитку власних систем ППО, однак ключова складність такого проєкту полягає у фінансуванні. І тут з’являється потенційний новий партнер — Японія, яка пом’якшила правила експорту озброєнь і тепер має більше простору для оборонної співпраці з іншими країнами.

Загалом, Японія формально й далі обмежує експорт летальної зброї, особливо у зони бойових дій, але правила стали гнучкішими. У певних випадках дозволені винятки, якщо це відповідає національним інтересам або реалізується через партнерські схеми.

У матеріалі зазначається, що посол України в Японії Юрій Лутовінов у коментарі Reuters зазначив, що такі зміни є "дуже великим кроком уперед" і відкривають можливості для поглиблення оборонної співпраці між країнами. Та все ж, на його думку, цей процес залишається чутливим і потребує виважених рішень.

"Наприклад, Японія станом на сьогодні все ще зберігає обмеження постачання озброєння у воюючі країни, втім, можуть бути винятки, коли заборона знімається, якщо постачання зброї відповідає безпосередньо японським інтересам — і це та "лазівка", якою, знову ж таки, дуже обережно може скористатися й Україна", — йдеться в матеріалі.

Один із можливих напрямків — залучення японського фінансування до створення української системи ППО, яка могла б виконувати функції рівня Patriot. Україна має виробничу базу та інженерні напрацювання, але потребує інвестицій для масштабування таких проєктів.

Ідея полягає у поєднанні японських технологій і українського бойового досвіду. За словами Лутовінова, така комбінація потенційно могла б дати результат значно вищого класу, ніж окремі розробки.

Окремо розглядається формат участі Японії у програмі PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України за кошти партнерів. Як зазначають експерти, це один із механізмів, який дозволяє оперативно підсилювати українську систему ППО.

Паралельно фіксуються перші приклади співпраці між оборонними компаніями двох країн. Японська Terra Drone Corporation вже інвестувала у дві українські компанії, що займаються розробкою зенітних дронів.

В Україні також триває робота над створенням власних систем протиповітряної оборони, здатних перехоплювати балістичні ракети. Зокрема, компанія Fire Point, відома розробкою ракети "Фламінго" та дронів FP-1 і FP-2, веде переговори з європейськими оборонними виробниками щодо створення нової системи ППО та заявляє про намір здійснити перше перехоплення балістичної ракети до кінця 2027 року.

Натомість компанія BlueBird Tech, яка спеціалізується на безпілотних системах, також оголосила про плани розпочати розробку ракетного напрямку і створити власний аналог Patriot. Однак, на думку фахівців, відсутність досвіду у створенні ракетних систем ускладнює реалізацію такого проєкту без залучення партнерів.

Експерти зазначають, що ефективнішим підходом може бути об’єднання зусиль різних учасників оборонної сфери замість паралельного розвитку окремих проєктів.

"Водночас для України можливо оптимальним варіантом у створенні ЗРК Patriot має бути консолідація, а не розпорошення зусиль, і дійсно залучення зовнішнього фінансування, а можливо і технологічної допомоги. Бо це — неймовірно складне завдання, і у світі є лише незначна кількість країн, які впоралися зі створенням дійсно ефективних перехоплювачів балістичних ракет, а тим паче тих, які зарекомендували себе у реальних складних бойових умовах", — йдеться в матеріалі.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що в Україні бракує протибалістичних ракет. Через інтенсивні російські обстріли існує ризик, що запасів може не вистачити для збиття балістичних цілей.

Також українські військові, які працюють із Patriot, змушені економити ракети. Замість кількох пусків для гарантованого ураження цілі все частіше використовують один точний запуск через обмежену кількість боєприпасів.