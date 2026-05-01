Украина хочет разработать аналог Patriot: в Defence Express рассказали, кто может профинансировать проект

Украина сталкивается с критическим дефицитом ракет-перехватчиков для систем Patriot и параллельно рассматривает возможность создания собственного аналога такого комплекса, чтобы в будущем уменьшить зависимость от иностранных поставок. И все же реализация этого замысла требует не только технологических решений, но и значительного финансирования и международной кооперации.

Как сообщает украинский военный портал Defence Express, нехватка ракет PAC-3 MSE для систем Patriot сейчас является одной из ключевых проблем украинской обороны, ухудшается эта ситуация и высокой интенсивностью боевых действий.

В связи с этим Украина одновременно ищет дополнительные источники поставок и рассматривает долгосрочные варианты развития собственных систем ПВО, однако ключевая сложность такого проекта заключается в финансировании. И здесь появляется потенциальный новый партнер — Япония, которая смягчила правила экспорта вооружений и теперь имеет больше пространства для оборонного сотрудничества с другими странами.

Відео дня

В общем, Япония формально продолжает ограничивать экспорт летального оружия, особенно в зоны боевых действий, но правила стали более гибкими. В определенных случаях разрешены исключения, если это отвечает национальным интересам или реализуется через партнерские схемы.

В материале отмечается, что посол Украины в Японии Юрий Лутовинов в комментарии Reuters отметил, что такие изменения являются "очень большим шагом вперед" и открывают возможности для углубления оборонного сотрудничества между странами. И все же, по его мнению, этот процесс остается чувствительным и требует взвешенных решений.

"Например, Япония на сегодня все еще сохраняет ограничения поставок вооружения в воюющие страны, впрочем, могут быть исключения, когда запрет снимается, если поставки оружия соответствует непосредственно японским интересам — и это та "лазейка", которой, опять же, очень осторожно может воспользоваться и Украина", — говорится в материале.

Одно из возможных направлений — привлечение японского финансирования к созданию украинской системы ПВО, которая могла бы выполнять функции уровня Patriot. Украина имеет производственную базу и инженерные наработки, но нуждается в инвестициях для масштабирования таких проектов.

Идея заключается в сочетании японских технологий и украинского боевого опыта. По словам Лутовинова, такая комбинация потенциально могла бы дать результат значительно более высокого класса, чем отдельные разработки.

Отдельно рассматривается формат участия Японии в программе PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины за средства партнеров. Как отмечают эксперты, это один из механизмов, который позволяет оперативно усиливать украинскую систему ПВО.

Параллельно фиксируются первые примеры сотрудничества между оборонными компаниями двух стран. Японская Terra Drone Corporation уже инвестировала в две украинские компании, занимающиеся разработкой зенитных дронов.

В Украине также продолжается работа над созданием собственных систем противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические ракеты. В частности, компания Fire Point, известная разработкой ракеты "Фламинго" и дронов FP-1 и FP-2, ведет переговоры с европейскими оборонными производителями по созданию новой системы ПВО и заявляет о намерении осуществить первый перехват баллистической ракеты до конца 2027 года.

Зато компания BlueBird Tech, которая специализируется на беспилотных системах, также объявила о планах начать разработку ракетного направления и создать собственный аналог Patriot. Однако, по мнению специалистов, отсутствие опыта в создании ракетных систем затрудняет реализацию такого проекта без привлечения партнеров.

Эксперты отмечают, что более эффективным подходом может быть объединение усилий различных участников оборонной сферы вместо параллельного развития отдельных проектов.

"В то же время для Украины возможно оптимальным вариантом в создании ЗРК Patriot должна быть консолидация, а не распыление усилий, и действительно привлечение внешнего финансирования, а возможно и технологической помощи. Потому что это — невероятно сложная задача, и в мире есть лишь незначительное количество стран, которые справились с созданием действительно эффективных перехватчиков баллистических ракет, а тем более тех, которые зарекомендовали себя в реальных сложных боевых условиях", — говорится в материале.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что в Украине не хватает противобаллистических ракет. Из-за интенсивных российских обстрелов существует риск, что запасов может не хватить для сбивания баллистических целей.

Также украинские военные, которые работают с Patriot, вынуждены экономить ракеты. Вместо нескольких пусков для гарантированного поражения цели все чаще используют один точный запуск из-за ограниченного количества боеприпасов.