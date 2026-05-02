"Віткоффу це важко": ЗМІ дізнались, чому насправді посланці Трампа не приїздять до Києва

Спецпредставник США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер відкладають візит до Києва через зневіру у можливості прогресу у мирних перемовинах і те, що Віткоффу "важко їздити потягом".

У квітні посланці президента США вперше за увесь час нібито планували відвідати Київ, пише Kyiv Independent із посиланням на власні джерела.

За словами джерела, візит до Києва мав на меті не просто продемонструвати добру волю, а мав стати поштовхом для відновлення діалогу про мир, який фактично зайшов у глухий кут на тлі війни в Ірані.

В матеріалі йдеться про те, що відповідно до початкового плану Віткофф і Кушнер мали поїхати до Києва, зустрітися із Зеленським, а потім вирушити до Москви для переговорів із Путіним. Однак зараз обидва посланці настільки загрузли в дипломатичному процесі з Іраном, що війна в Україні просто випала з їх порядку денного.

Крім того, як кажуть джерела журналістів, Віткоффу "важко" їздити потягом, а способу потрапити в Київ літаком зараз немає.

"У них своя проблема з необхідністю їздити потягом. Віткоффу це важко", — сказало виданню анонімне джерело.

Крім того, як підкреслили автори матеріалу, основна причина відкладення візиту — ризик того, що візит просто яскраво висвітить глухий кут, у який зайшли переговори.

"Росіяни наполягають, що хочуть отримати весь Донбас; наша позиція: давайте знайдемо гідне рішення. Тож поки що незрозуміло, чому (посланці Трампа, — ред.) повинні їхати аж сюди, щоб знову почути те саме", — пояснив неназваний український чиновник.

Водночас джерело Kyiv Independent в американських дипломатичних колах повідомило, що візит начебто все ще обговорюється, але він досі "не підтверджений".

Нагадаємо, 21 квітня Володимир Зеленський дорікнув Віткоффу і Кушнеру за те, що вони жодного разу не приїздили до Києва, але залюбки пішли на екскурсію по Москві.

Фокус також писав про те, що Трамп скасував поїздку Віткоффа та Кушнера до Пакистану для переговорів з Іраном.