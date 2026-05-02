"Виткоффу это трудно": СМИ узнали, почему на самом деле посланцы Трампа не приезжают в Киев

Спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер откладывают визит в Киев из-за неверия в возможности прогресса в мирных переговорах и того, что Уиткоффу "трудно ездить на поезде".

В апреле посланцы президента США впервые за все время якобы планировали посетить Киев, пишет Kyiv Independent со ссылкой на собственные источники.

По словам источника, визит в Киев имел целью не просто продемонстрировать добрую волю, а должен был стать толчком для возобновления диалога о мире, который фактически зашел в тупик на фоне войны в Иране.

В материале говорится о том, что согласно первоначальному плану Уиткофф и Кушнер должны были поехать в Киев, встретиться с Зеленским, а затем отправиться в Москву для переговоров с Путиным. Однако сейчас оба посланника настолько погрязли в дипломатическом процессе с Ираном, что война в Украине просто выпала из их повестки дня.

Відео дня

Кроме того, как говорят источники журналистов, Виткоффу "тяжело" ездить поездом, а способа попасть в Киев самолетом сейчас нет.

"У них своя проблема с необходимостью ездить поездом. Виткоффу это тяжело", — сказал изданию анонимный источник.

Кроме того, как подчеркнули авторы материала, основная причина отложения визита — риск того, что визит просто ярко высветит тупик, в который зашли переговоры.

"Россияне настаивают, что хотят получить весь Донбасс; наша позиция: давайте найдем достойное решение. Поэтому пока непонятно, почему (посланцы Трампа, — ред.) должны ехать аж сюда, чтобы снова услышать то же самое", — пояснил неназванный украинский чиновник.

В то же время источник Kyiv Independent в американских дипломатических кругах сообщил, что визит вроде бы все еще обсуждается, но он до сих пор "не подтвержден".

Напомним, 21 апреля Владимир Зеленский упрекнул Виткоффа и Кушнера за то, что они ни разу не приезжали в Киев, но охотно пошли на экскурсию по Москве.

