На фронті спростили доступ до наркотичних знеболювальних: що змінилося

Кабінет міністрів України прийняв рішення, що кардинально змінює роботу бойових медиків на фронті.

Зокрема, складні цивільні норми звітності для використання наркотичних знеболювальних замінили на спрощені військові протоколи. У відомстві вважають, що цей крок дозволить рятувати поранених військових швидше та без ризику юридичних ускладнень для медиків. Ця норма діятиме протягом воєнного стану та 60 днів після його припинення. Про це повідомляє Міноборони.

У повідомленні йдеться, що головною зміною є повна відмова від великих цивільних форм медичної звітності для підрозділів, що працюють безпосередньо на передовій. Кабмін дозволив використовувати форми первинної документації, затверджених Міноборони, зокрема "Картки пораненого".

Тож тепер медику треба тільки зафіксувати факт введення препарату в особовой картці бійця. Така процедура дозволяє:

легально використовувати сильні знеболювальні під час евакуації;

уникати паперової тяганини в умовах обстрілів;

швидко списувати використані ампули за військовою процедурою.

Міністерству оборони делегували повноваження самостійно визначати вимоги до зберігання, перевезення та використання наркотичних засобів і прекурсорів.

