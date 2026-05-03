На фронте упростили доступ к наркотическим обезболивающим: что изменилось

Кабинет министров Украины принял решение, кардинально меняющее работу боевых медиков на фронте.

В частности, сложные гражданские нормы отчетности для использования наркотических обезболивающих заменили на упрощенные военные протоколы. В ведомстве считают, что этот шаг позволит спасать раненых военных быстрее и без риска юридических осложнений для медиков. Эта норма будет действовать в течение военного положения и 60 дней после его прекращения. Об этом сообщает Минобороны.

В сообщении говорится, что главным изменением является полный отказ от крупных гражданских форм медицинской отчетности для подразделений, работающих непосредственно на передовой. Кабмин разрешил использовать формы первичной документации, утвержденных Минобороны, в частности "Карточки раненого".

И теперь медику надо только зафиксировать факт введения препарата в личной карточке бойца. Такая процедура позволяет:

легально использовать сильные обезболивающие во время эвакуации;

избегать бумажной волокиты в условиях обстрелов;

быстро списывать использованные ампулы по военной процедуре.

Министерству обороны делегировали полномочия самостоятельно определять требования к хранению, перевозке и использованию наркотических средств и прекурсоров.

