Йшли на штурм з лопаткою: морпіхи взяли в полон десантників РФ на лівобережжі Херсонщини

Пропозицію здатись у полон бійці 34-ї окремої бригади морської піхоти росіянам оголосили через гучномовець на дроні. І ті прийняли "вірне рішення".

Українським оборонцям здалися чотири військовослужбовці 331-го та 217-го полків 98-ї парашутно-десантної дивізії ЗС РФ, яких відправили на штурм. Це сталось поблизу Антонівського мосту на лівому березі Дніпра. Відео здачі в полон опублікувала пресслужба 34-ї бригади.

Росіяни здались у полон, склавши зброю Фото: ЗСУ

"Вони зробили правильний вибір між смертю та життям, здавшись у полон воїнам 34 ОБрМП. Склавши зброю, вони діяли згідно з інструкцією, яку їм передавали гучномовці з наших дронів, і були евакуйовані на правий берег", — розповіли у підрозділі.

За словами одного з російських полонених, попри те, що під час переправи через річку Конку на острів, який утримують Сили оборони, він втратив зброю, командування наказало йому продовжувати штурм "з лопаткою".

Ще один полонений припустив, що їх атакували російські ж дрони.

Після здачі в полон російські військові декілька тижнів перебували на українських позиціях, після чого їх вдалося переправити через Дніпро до Херсона. Росіяни зазначили, що українські бійці, аби переправити їх до Херсона, "ховали від російських дронів" і переправляли через Дніпро, "ризикуючи життям".

У записаному відео росіяни підтвердили, що їх годують, не б'ють і дали помитись. Ще один зізнався, що за "півтора роки на війні" не бачив жодного українця, а вперше побачив бійців ЗСУ, вже після того, як здався у полон.

Росіян у полоні нагодували Фото: ЗСУ

"Кожному російському солдату, який добровільно складе зброю і здасться в полон воїнам 34 ОБрМП, буде гарантовано збережене життя та здоров'я", - нагадали українські морпіхи.

34-та бригада морської піхоти – що відомо

34-та бригада почала свій шлях як 124-та бригада ТрО, яку сформували у 2018 році. Бійці бригади брали участь в обороні Херсона, боях за Антонівський міст, обороні Миколаївщини та операціях на Харківщині, Запоріжжі й лівобережжі Херсонщини.

У 2025 році підрозділ увійшов до складу 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗС України та офіційно став 34-ю окремою бригадою берегової оборони.

У березні 2026 року разом з рештою бригад берегової оборони — 39-ю і 40-ю зі складу 30-го корпусу — пройшла реорганізацію в окремі бригади морської піхоти.

Як зазначили у пресслужбі 30-го корпусу морської піхоти, завдяки цьому в бригадах розшириться штат — з’явиться більше посад і можливостей.

Наразі підрозділи 34-ї бригади ведуть бої на Херсонському напрямку: тримають оборону правого берега Дніпра та утримують рубежі на лівому.

Нагадаємо, окупанти після потрапляння в український полон часто заявляють, що їх змусили підписати контракт з ЗС РФ проти їхньої волі. В 63-й ОМБр зазначили, що Кремль може свідомо доводити росіян до відчаю.

А колишній американський морпіх-доброволець Брюс Келлер розповідав, як ввічливо брав у полон російських військових, звертаючись до них українською мовою.