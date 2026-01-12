Говорять одне й те саме: в 63-й ОМБр розповіли про скарги полонених росіян

Окупанти після потрапляння в український полон часто заявляють, що їх змусили підписати контракт з ЗС РФ проти їхньої волі. В 63-й ОМБр зазначили, що Кремль може свідомо доводити росіян до відчаю.

Про скарги полонених на війні в Україні росіян начальник відділення комунікацій 63-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу Ростислав Яцишин розповів в інтерв'ю "24 каналу" 12 січня. За його словами, окупанти складають зброю за власною волею здебільшого лише тоді, коли розуміють, що потрапили в безвихідну ситуацію.

За словами Ростислава Яцишина, коли бійці 63-ї ОМБр брали в полон російських військових, що ховалися у підвалі в їхній зоні відповідальності, ті заявили, що пішли воювати, бо нібито не мали вибору.

"Їм запропонували життя або, як альтернатива, закидати підвал гранатами. Росіяни, звичайно, здалися. Вони говорять абсолютно одне й те саме: "У мене не було вибору. У мене сімейні обставини. Я був у СІЗО, мені сказали або підписуєш контракт, або ми тебе тут вб'ємо", — розповів начальник відділення комунікацій 63-ї ОМБр.

На його думку, слова полонених окупантів можуть бути правдивими, проте це не знімає з них відповідальності. Ростислав Яцишин зазначив, що російська військова машина доводить своє населення до відчаю, щоб потім примусити підписати контракт.

"Виплат переважно вони не отримують, бо у них забирають документи та картки. Їх не вважають за людей", — сказав український військовий про російських солдатів.

Він додав, що бійці Сил оборони України регулярно стикаються з противниками, яких командири ЗС РФ кинули у наступ, лише давши зброю та телефони з навігацією.

