Говорят одно и то же: в 63-й ОМБр рассказали о жалобах пленных россиян

Оккупанты после попадания в украинский плен часто заявляют, что их заставили подписать контракт с ВС РФ против их воли. В 63-й ОМБр отметили, что Кремль может сознательно доводить россиян до отчаяния.

О жалобах пленных на войне в Украине россиян начальник отделения коммуникаций 63-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса Ростислав Яцишин рассказал в интервью "24 каналу" 12 января. По его словам, оккупанты складывают оружие по собственной воле в основном только тогда, когда понимают, что попали в безвыходную ситуацию.

По словам Ростислава Яцишина, когда бойцы 63-й ОМБр брали в плен российских военных, которые прятались в подвале в их зоне ответственности, те заявили, что пошли воевать, потому что якобы не имели выбора.

"Им предложили жизнь или, как альтернатива, забросать подвал гранатами. Россияне, конечно, сдались. Они говорят абсолютно одно и то же: "У меня не было выбора. У меня семейные обстоятельства. Я был в СИЗО, мне сказали или подписываешь контракт, или мы тебя здесь убьем", — рассказал начальник отделения коммуникаций 63-й ОМБр.

Відео дня

По его мнению, слова пленных оккупантов могут быть правдивыми, однако это не снимает с них ответственности. Ростислав Яцишин отметил, что российская военная машина доводит свое население до отчаяния, чтобы потом заставить подписать контракт.

"Выплат в основном они не получают, потому что у них забирают документы и карточки. Их не считают за людей", — сказал украинский военный о российских солдатах.

Он добавил, что бойцы Сил обороны Украины регулярно сталкиваются с противниками, которых командиры ВС РФ бросили в наступление, только дав оружие и телефоны с навигацией.

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины 7 января рассказывали об операции в тылу РФ в Запорожье, во время которой уничтожили и взяли оккупантов в плен и получили важную информацию о вражеских силах.

13 декабря бывший американский морпех-доброволец Брюс Келлер рассказывал, как вежливо брал в плен российских военных, обращаясь к ним на украинском языке.