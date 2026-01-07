Спецоперация ГУР в тылу РФ в Запорожье: два бойца противника ликвидированы, есть пленные (видео)

Украинская военная разведка успешно провела операцию в глубоком тылу российских войск на Запорожском направлении. Во время рейда подразделение ГУР уничтожило часть оккупантов, взяло пленных и получило важную информацию о силах противника.

Об этом 7 января сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины на официальном Telegram-канале ведомства.

В декабре 2025 года диверсионно-разведывательная группа подразделения "Братство", которая входит в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, выполнила специальное задание на Запорожском направлении. Как отмечается, бойцы осуществили глубокий выход в тыл противника в районе Каховского водохранилища.

Во время операции украинские разведчики вступили в бой с оккупантами. По информации ГУР, двое российских военных погибли, еще двое получили ранения. Однако, в результате этого боевого выхода украинские военные смогли взять в плен двух солдат армии РФ.

После этого бойцы "Братства" организовали вывод пленных через вражеские позиции. Маршрут пролегал на расстояние около 27 километров и завершился на территории, контролируемой Силами обороны Украины.

Также в ГУР отмечают, пленные предоставили ценные сведения для дальнейшей работы разведки. Речь идет о расположении российских офицеров, артиллерийских позиций, операторов беспилотных летательных аппаратов, а также о районах сосредоточения личного состава, военной техники и складов с боеприпасами.

"Проведенная операция подтвердила наличие серьезных пробелов в системе фронтовой обороны противника: враг не ожидает активных действий украинских разведчиков в глубине своих позиций и не способен оказать эффективное сопротивление в тылу", — говорится в сообщении.

Более того, после возвращения подразделения с боевого задания начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов наградил бойцов и командиров "Братства" государственными и ведомственными наградами.

