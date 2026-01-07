Спецоперація ГУР у тилу РФ на Запоріжжі: двох бійців противника ліквідовано, є полонені (відео)

Українська воєнна розвідка успішно провела операцію в глибокому тилу російських військ на Запорізькому напрямку. Під час рейду підрозділ ГУР знищив частину окупантів, узяв полонених і здобув важливу інформацію про сили противника.

Про це 7 січня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України на офіційному Telegram-каналі відомства.

У грудні 2025 року диверсійно-розвідувальна група підрозділу "Братство", яка входить до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, виконала спеціальне завдання на Запорізькому напрямку. Як зазначається, бійці здійснили глибокий вихід у тил противника в районі Каховського водосховища.

Під час операції українські розвідники вступили в бій з окупантами. За інформацією ГУР, двоє російських військових загинули, ще двоє отримали поранення. Однак, в результаті цього бойового виходу українські війсьокві змогли взяти у полон двох солдатів армії РФ.

Відео дня

Після цього бійці "Братства" організували виведення полонених через ворожі позиції. Маршрут пролягав на відстань близько 27 кілометрів і завершився на території, контрольованій Силами оборони України.

Також у ГУР зазначають, полонені надали цінні відомості для подальшої роботи розвідки. Йдеться про розташування російських офіцерів, артилерійських позицій, операторів безпілотних літальних апаратів, а також про райони зосередження особового складу, військової техніки та складів із боєприпасами.

"Проведена операція підтвердила наявність серйозних прогалин у системі фронтової оборони противника: ворог не очікує активних дій українських розвідників у глибині своїх позицій і не здатен чинити ефективний опір в тилу", — йдеться в дописі.

Ба більше, після повернення підрозділу з бойового завдання начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов нагородив бійців і командирів "Братства" державними та відомчими відзнаками.

Нагадаємо, 5 січня стало відомо, що Сили спеціальних операцій ЗСУ затримали росіянина у Куп’янську, який переховувався в місті та координував удари по українських військах.

Також Фокус писав, що СБУ затримала 16-річну агенту ФСБ з Кропивницького. Дівчині загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.