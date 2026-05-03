Шли на штурм с лопаткой: морпехи взяли в плен десантников РФ на левобережье Херсонщины

Предложение сдаться в плен бойцы 34-й отдельной бригады морской пехоты россиянам объявили через громкоговоритель на дроне. И те приняли "верное решение".

Украинским защитникам сдались четыре военнослужащих 331-го и 217-го полков 98-й парашютно-десантной дивизии ВС РФ, которых отправили на штурм. Это произошло вблизи Антоновского моста на левом берегу Днепра. Видео сдачи в плен опубликовала пресс-служба 34-й бригады.

Россияне сдались в плен, сложив оружие Фото: ВСУ

"Они сделали правильный выбор между смертью и жизнью, сдавшись в плен воинам 34 ОБрМП. Сложив оружие, они действовали согласно инструкции, которую им передавали громкоговорители с наших дронов, и были эвакуированы на правый берег", — рассказали в подразделении.

По словам одного из российских пленных, несмотря на то, что во время переправы через реку Конку на остров, который удерживают Силы обороны, он потерял оружие, командование приказало ему продолжать штурм "с лопаткой".

Еще один пленный предположил, что их атаковали российские же дроны.

После сдачи в плен российские военные несколько недель находились на украинских позициях, после чего их удалось переправить через Днепр в Херсон. Россияне отметили, что украинские бойцы, чтобы переправить их в Херсон, "прятали от российских дронов" и переправляли через Днепр, "рискуя жизнью".

В записанном видео россияне подтвердили, что их кормят, не бьют и дали помыться. Еще один признался, что за "полтора года на войне" не видел ни одного украинца, а впервые увидел бойцов ВСУ, уже после того, как сдался в плен.

Россиян в плену накормили Фото: ВСУ

"Каждому российскому солдату, который добровольно сложит оружие и сдастся в плен воинам 34 ОБрМП, будет гарантировано сохранена жизнь и здоровье", — напомнили украинские морпехи.

34-я бригада морской пехоты — что известно

34-я бригада начала свой путь как 124-я бригада ТрО, которую сформировали в 2018 году. Бойцы бригады участвовали в обороне Херсона, боях за Антоновский мост, обороне Николаевщины и операциях на Харьковщине, Запорожье и левобережье Херсонщины.

В 2025 году подразделение вошло в состав 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВС Украины и официально стало 34-й отдельной бригадой береговой обороны.

В марте 2026 года вместе с остальными бригадами береговой обороны — 39-й и 40-й из состава 30-го корпуса — прошла реорганизацию в отдельные бригады морской пехоты.

Как отметили в пресс-службе 30-го корпуса морской пехоты, благодаря этому в бригадах расширится штат — появится больше должностей и возможностей.

Сейчас подразделения 34-й бригады ведут бои на Херсонском направлении: держат оборону правого берега Днепра и удерживают рубежи на левом.

Напомним, оккупанты после попадания в украинский плен часто заявляют, что их заставили подписать контракт с ВС РФ против их воли. В 63-й ОМБр отметили, что Кремль может сознательно доводить россиян до отчаяния.

А бывший американский морпех-доброволец Брюс Келлер рассказывал, как вежливо брал в плен российских военных, обращаясь к ним на украинском языке.