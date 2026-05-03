Якщо вже непридатний: суд пояснив, чи має ТЦК право відправляти на нову ВЛК

Якщо людина раніше вже визнана медичною комісією непридатною до проходження військової служби, то вимога ТЦК пройти повторну ВЛК не має правового підґрунтя. Такого висновку дійшов окружний адміністративний суд у Харкові.

У 2025 році військовослужбовець Національної гвардії України був звільнений зі служби за станом здоров'я згідно з висновком військово-лікарської комісії при медичному закладі системи МВС. Після звільнення чоловіка як військовозобов’язаного взяли на військовий облік у місцевому ТЦК, інформує "Судово-юридична газета".

Посилаючись на встановлену непридатність до служби, чоловік звернувся до ТЦК із заявою про виключення з військового обліку. Натомість у "військкоматі" відповіли, що висновок військово-лікарської комісії системи МВС не є підставою для виключення з військового обліку, наполягаючи на потребі проходження повторного медичного обстеження у ВЛК при ТЦК.

Відео дня

Подробиці справи

Як йдеться у справі №520/29614/25, суддя Алла Ширант, проаналізувавши норми законодавства у сфері військового обов'язку, дійшла висновку, що встановлення непридатності до військової служби є визначальною підставою для виключення з військового обліку. Також суд звернув увагу на зміни до законодавства 2024 року, відповідно до яких із закону було виключено вимогу щодо зазначення у висновку ВЛК формулювання про виключення з військового обліку. А висновок військово-лікарської комісії, утвореної в системі МВС може враховуватися при вирішенні питання щодо військового обліку, оскільки є належним доказом стану здоров’я особи. Тобто, як защначили у суді, достатнім є сам факт встановлення непридатності до військової служби.

Суд також зазначив, що законодавство не встановлює обов'язкового проходження ВЛК виключно в системі Міністерства оборони, аби військовозобов'язаного виключили з військового обліку.

Висновок суду

Суд дійшов висновку, що вимога ТЦК щодо повторного проходження ВЛК не має належного правового підґрунтя, тому відмова ТЦК у виключенні з військового обліку є протиправною.

Суд визнав протиправною відмову ТЦК та зобов'язав відповідний орган виключити позивача з військового обліку, видати військово-обліковий документ із відповідною відміткою та внести необхідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Раніше Фокус розповідав, що українці, які мають бронювання від проходження військової служби можуть отримувати повістки на проходження ВЛК. Це пов'язано з суперечностями у нормативних актах, які регулюють надання відстрочки та проходження медогляду.

Радниця військового омбудсмена Вікторія Дворецька констатувала, що близько третини людей, яких доставляють до ТЦК, зрештою не потрапляють на службу через стан здоров'я або наявність законних підстав для звільнення.