Если уже непригоден: суд объяснил, имеет ли ТЦК право отправлять на новую ВВК

Если человек ранее уже признан медицинской комиссией непригодным к прохождению военной службы, то требование ТЦК пройти повторную ВВК не имеет правового основания. К такому выводу пришел окружной административный суд в Харькове.

В 2025 году военнослужащий Национальной гвардии Украины был уволен со службы по состоянию здоровья согласно заключению военно-врачебной комиссии при медицинском учреждении системы МВД. После увольнения мужчину как военнообязанного взяли на воинский учет в местном ТЦК, информирует "Судебно-юридическая газета".

Ссылаясь на установленную непригодность к службе, мужчина обратился в ТЦК с заявлением об исключении с воинского учета. Однако в "военкомате" ответили, что заключение военно-врачебной комиссии системы МВД не является основанием для исключения с воинского учета, настаивая на необходимости прохождения повторного медицинского обследования в ВВК при ТЦК.

Відео дня

Подробности дела

Как говорится в деле №520/29614/25, судья Алла Ширант, проанализировав нормы законодательства в сфере воинской обязанности, пришла к выводу, что установление непригодности к военной службе является определяющим основанием для исключения с воинского учета. Также суд обратил внимание на изменения в законодательство 2024 года, согласно которым из закона было исключено требование об указании в заключении ВВК формулировки об исключении с воинского учета. А заключение военно-врачебной комиссии, образованной в системе МВД может учитываться при решении вопроса о воинском учете, поскольку является надлежащим доказательством состояния здоровья лица. То есть, как отметили в суде, достаточным является сам факт установления непригодности к военной службе.

Суд также отметил, что законодательство не устанавливает обязательного прохождения ВВК исключительно в системе Министерства обороны, чтобы военнообязанного исключили с воинского учета.

Заключение суда

Суд пришел к выводу, что требование ТЦК по повторному прохождению ВВК не имеет надлежащего правового основания, поэтому отказ ТЦК в исключении с воинского учета является противоправным.

Суд признал противоправным отказ ТЦК и обязал соответствующий орган исключить истца с воинского учета, выдать военно-учетный документ с соответствующей отметкой и внести необходимые изменения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Ранее Фокус рассказывал, что украинцы, которые имеют бронирование от прохождения военной службы могут получать повестки на прохождение ВВК. Это связано с противоречиями в нормативных актах, которые регулируют предоставление отсрочки и прохождение медосмотра.

Советник военного омбудсмена Виктория Дворецкая констатировала, что около трети людей, которых доставляют в ТЦК, в итоге не попадают на службу из-за состояния здоровья или наличия законных оснований для увольнения.