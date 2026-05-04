Вважалися полоненими: РФ передала Україні 375 тіл військових і цивільних

У кожній російській в'язниці, де утримуються українські військовополонені, відбувається системний садизм щодо них, і росіяни це приховують.

У межах репатріаційних заходів РФ передала 375 мертвих військових і цивільних українців, яких вважали полоненими, розповів в інтерв'ю "Укрінформу" керівник Секретаріату Координаційного штабу з поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

При цьому 146 були підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) як полонені, а перебування в полоні 229 осіб підтвердили інші джерела, серед яких — свідчення звільнених із полону, що вони були живі.

"Росія віддала їхні тіла з ознаками тортур, виснаження, ненадання медичної допомоги. Наші правоохоронні органи всі ці випадки фіксують і передають інформацію до Міжнародного кримінального суду", — наголосив Охріменко.

Він нагадав, що, згідно з третьою Женевською конвенцією, Російська Федерація несе відповідальність за життя і здоров'я утримуваних полонених.

Співрозмовник видання підкреслює, що якщо РФ повідомляє МКЧХ про захоплення в полон військових, то гарантує задоволення їхніх базових потреб у їжі, одязі, медичному забезпеченні.

"Росія не виконує цих зобов'язань, і коли нам передають тіла полонених, ми вкотре фіксуємо воєнні злочини", — констатує Охріменко.

За його словами, Україна, на відміну від РФ, не перешкоджає доступу представників МКЧХ до російських військовополонених. Вони можуть відвідувати всі табори, де перебувають полонені вороги. Крім того, співробітники МКЧХ активно залучаються до роботи з громадянами, рідних яких утримують у Росії, надають їм психологічну та іншу підтримку.

"Нам нема чого приховувати. Ми належним чином організували питання утримання військовополонених. Їхні потреби задоволені на базовому рівні. До речі, згідно з Женевською конвенцією, кожного військовополоненого сержантсько-старшинського рядового складу обов'язково залучають до певних робіт, за що держава, яка його утримує, виплачує йому зарплату в розмірі від 8 до 12 франків на місяць залежно від звання. Офіцери мають право відмовитися від роботи. Україна все це організувала", — підкреслив представник Коордштабу.

Водночас Росія, на відміну від України, нічого подібного не зробила.

"Їм нема чого показати, тому вони й не допускають представників МКЧХ до полонених або возять їх у так звані зразкові місця утримання", — пояснив військовий.

Віднедавна в Україні з'явився спецпосол з питань військовополонених і зниклих безвісти. На цю посаду в Департаменті міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії призначили Дмитра Пономаренка.

