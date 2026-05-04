Считались пленными: РФ передала Украине 375 тел военных и гражданских

В каждой российской тюрьме, где содержатся украинские военнопленные, происходит системный садизм по отношению к ним, и русские это скрывают.

В рамках репатриационных мероприятий РФ передала 375 мертвых военных и гражданских украинцев, считавшихся пленными, рассказал в интервью "Укринформу" руководитель Секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко.

При этом 146 были подтверждены Международным комитетом Красного Креста (МККК) как пленные, а пребывание в плену 229 человек подтвердили другие источники, среди которых — свидетельства освобожденных из плена, что они были живы.

"Россия отдала их тела с признаками пыток, истощения, неоказания медицинской помощи. Наши правоохранительные органы все эти случаи фиксируют и передают информацию в Международный уголовный суд", — подчеркнул Охрименко.

Он напомним, что, согласно третьей Женевской конвенции, Российская Федерация несет ответственность за жизнь и здоровье удерживаемых пленных.

Собеседник издания подчеркивает, что если РФ уведомляет МККК о захвате в плен военных, то гарантирует удовлетворение их базовых потребностей в пище, одежде, медицинском обеспечении.

"Россия не выполняет эти обязательства, и когда нам передают тела пленных, мы в очередной раз фиксируем военные преступления", — констатирует Охрименко.

По его словам, Украина в отличие от РФ, не препятствует доступу представителей МККК к российским военнопленным. Они могут посещать все лагеря, где находятся пленные враги. Кроме того, сотрудники МККК активно вовлекаются в работу с гражданами, родных которых содержат в России, оказывают им психологическую и другую поддержку.

"Нам нечего скрывать. Мы должным образом организовали вопросы содержания военнопленных. Их потребности удовлетворены на базовом уровне. Кстати, согласно Женевской конвенции, каждый военнопленный сержантско-старшинского рядового состава обязательно привлекается к определенным работам, за что удерживающее его государство выплачивает ему зарплату в размере от 8 до 12 франков в месяц в зависимости от звания. Офицеры вправе отказаться от работы. Украина все это организовала", — подчеркнул представитель Коордштаба.

В то же время россия, в отличе от Украины, ничего подобного не сделала.

"Им нечего показать, поэтому они и не допускают представителей МККК к пленным или возят их в так называемые образцовые места содержания", — объяснил военный.

С недавних пор в Украине появился спецпосол по вопросам военнопленных и пропавших без вести. На эту должность в Департаменте международного права и международно-правового противодействия агрессии назначили Дмитрия Пономаренко.

