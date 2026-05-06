Долетить до Пекіна: у Туреччині показали свою першу міжконтинентальну ракету Yildirimhan

Ракету представив Науково-дослідний центр Міністерства національної оборони Туреччини. Заявляється, що дальність польоту у "Йилдиримхан" 6000 км.

Міжконтинентальну балістичну ракету під назвою "Хан Блискавка" було представлено на Міжнародній виставці оборонної, аерокосмічної та космічної промисловості SAHA 2026 5 травня 2026 року, повідомляє Ynet News.

У Туреччині показали ракету Yildirimhan

Згідно з технічними характеристиками, представленими на виставці SAHA 2026, ракета Yildirimhan має такі параметри: дальність польоту 6000 кілометрів, швидкість від 9 до 25 маха (11 000 км/год та 30 600 км/год відповідно), чотири рідинні ракетні двигуни і паливо на основі тетраоксиду азоту, також відомого, як аміл. Це поширена сполука високоенергетичного і токсичного ракетного палива, де аміл як окислювач взаємодіє з гептилом (несиметричним диметилгідразином).

Дальність польоту відповідає класу міжконтинентальних балістичних ракет (балістичні ракети середньої дальності — до 5500 км). Для розуміння ракетою з дальністю у 6000 км Туреччина, у разі пуску майже зі східного кордону, зможе дотягнутися навіть до столиці Китаю, Пекіна.

"Йилдиримхан" — це проєкт балістичної ракети, розроблений науково-дослідним центром Міністерства національної оборони. Він відрізняється від аналогічних систем рідинним ракетним двигуном і величезною вантажопідйомністю в 3000 кг", — йдеться в офіційній рекламній брошурі, опублікованій науково-дослідним центром.

У момент презентації жодних додаткових відомостей про експлуатацію не розголошувалося.

Нова турецька ракета Yildirimhan може долетіти до Пекіна

У Туреччини вже серія балістичних ракет Tayfun, де є варіанти від тактичних балістичних ракет на 280 км до балістичних ракет середньої дальності на 3000 км.

Міжнародна виставка оборонної та аерокосмічної промисловості SAHA 2026 відкрилася у виставковому центрі Стамбула під егідою SAHA Istanbul, найбільшого в Туреччині та Європі кластера оборонної, аерокосмічної та космічної промисловості.

Виступаючи на виставці, міністр національної оборони Яшар Гюлер заявив, що турецька оборонна промисловість збільшила свої виробничі потужності завдяки цінним інвестиціям і перетворилася на екосистему, що розвиває високі технології.

Гюлер заявив, що міністерство "продовжує докладати всіх зусиль для задоволення потреб Збройних сил Туреччини з великою рішучістю".

Останніми роками Туреччина значно скоротила свою залежність від іноземних поставок оборонної продукції. Вона стала провідним виробником безпілотників і тепер виробляє більшу частину необхідного їй оборонного обладнання.

У 2024 році, говорячи про зростаючу оборонну промисловість Туреччини, Ердоган заявив, що його країна "не заспокоїться", поки не перестане залежати від інших країн.

"Крім того, в цей період ми наростимо наші можливості в галузі ракет великої дальності", — заявив тоді Ердоган менш ніж за два роки до презентації гіперзвукової ракети YILDIRIMHAN.

