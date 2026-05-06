Долетит до Пекина: в Турции показали свою первую межконтинентальную ракету Yildirimhan

Ракету представил Научно-исследовательский центр Министерства национальной обороны Турции. Заявляется, что дальность полета у "Йылдырымхан" 6000 км.

Межконтинентальная баллистическая ракета под названием "Хан Молния" была представлена ​​на Международной выставке оборонной, аэрокосмической и космической промышленности SAHA 2026 5 мая 2026 года, сообщает Ynet News.

В Турции показали ракету Yildirimhan

Согласно техническим характеристикам, представленным на выставке SAHA 2026, ракета Yildirimhan обладает следующими параметрами: дальность полета 6000 километров, скорость от 9 до 25 маха (11 000 км/ч и 30 600 км/ч соответственно), четыре жидкостных ракетных двигателя и топливо на основе тетраоксида азота, также известного, как амил. Это распространенное соединение высокоэнергетического и токсичного ракетного топлива, где амил как окислитель взаимодействует с гептилом (несимметричным диметилгидразином).

Дальность полета соответствует классу межконтинентальных баллистических ракет (баллистические ракеты средней дальности - до 5500 км). Для понимания ракетой с дальностью в 6000 км Турция, в случае пуска почти с восточной границы, сможет дотянуться даже до столицы Китая, Пекина.

"Йылдырымхан" — это проект баллистической ракеты, разработанный научно-исследовательским центром Министерства национальной обороны. Он отличается от аналогичных систем жидкостным ракетным двигателем и огромной грузоподъемностью в 3000 кг", — говорится в официальной рекламной брошюре, опубликованной научно-исследовательским центром.

В момент презентации никаких дополнительных сведений об эксплуатации не разглашалось.

Новая турецкая ракета Yildirimhan может долететь до Пекина Фото: Clash report

У Турции уже серия баллистических ракет Tayfun, где есть варианты от тактических баллистических ракет на 280 км до баллистических ракет средней дальности на 3000 км.

Международная выставка оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA 2026 открылась в выставочном центре Стамбула под эгидой SAHA Istanbul, крупнейшего в Турции и Европе кластера оборонной, аэрокосмической и космической промышленности.

Выступая на выставке, министр национальной обороны Яшар Гюлер заявил, что турецкая оборонная промышленность увеличила свои производственные мощности благодаря ценным инвестициям и превратилась в экосистему, развивающую высокие технологии.

Гюлер заявил, что министерство "продолжает прилагать все усилия для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Турции с большой решимостью".

В последние годы Турция значительно сократила свою зависимость от иностранных поставок оборонной продукции. Она стала ведущим производителем беспилотников и теперь производит большую часть необходимого ей оборонного оборудования.

В 2024 году, говоря о растущей оборонной промышленности Турции, Эрдоган заявил, что его страна "не успокоится", пока не перестанет зависеть от других стран.

"Кроме того, в этот период мы нарастим наши возможности в области ракет большой дальности", — заявил тогда Эрдоган менее чем за два года до презентации гиперзвуковой ракеты YILDIRIMHAN.

