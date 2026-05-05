Удар по Чебоксарам: раскрыта бригада ВСУ, получившая на вооружение ракеты "Фламинго"

Крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" получила 19-я ракетная бригада "Святая Варвара" Сухопутных войск Украины из Хмельницкой области. Именно эта ракетная бригада ВСУ уже топила российские корабли, атаковала аэродромы и склады боеприпасов.

Успешный удар Вооруженных Сил Украины по заводу "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, РФ, который произошел в ночь на 5 мая, стал поводом для официального раскрытия соединения, которое получило на вооружение крылатые ракеты "Фламинго". Именно президент Украины Владимир Зеленский рассказал в официальном видео, кто сейчас запускает "Фламинго" по России.

В опубликованном видео показаны последовательные запуски шести крылатых ракет, которые, как указано, были запущены по нескольким целям врага, среди которых военный завод в Чебоксарах, отвечающий за производство помехозащищенных антенн спутниковой навигации "Комета-М", используемых почти во всем российском дальнобойном вооружении.

"Наши дальнобойные санкции продолжают вполне справедливо действовать в ответ на российские удары. Прошлой ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям врага, в частности по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах", — говорится в посте под видео.

Выбор бригады, которая получила крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" с дальностью более 3000 км и боевой частью в 1150 кг, вполне логичен, сообщает Defense Express. Именно эта бригада наносила точные удары по российским военным целям с первых дней отражения полномасштабной агрессии РФ.

25 февраля 2022 года бойцы бригады с помощью ОТРК "Точка-У" нанесли успешный удар по российской авиабазе "Миллерово". А в июле 2022 года потопила ударом этих баллистических ракет большой десантный корабль "Саратов" в порту оккупированного Бердянска.

Впоследствии бригада получила американские M142 HIMARS и продолжила уничтожать оккупантов уже американским оружием и стоит вспомнить, как в 2022 году с помощью этих систем удалось полностью разрушить российскую логистику артиллерийских снарядов, методично уничтожив тыловые склады, которые тогда армия РФ размещала на дальности 50-70 км.

Также в ракетной бригаде "Святая Варвара" использовали удары GMLRS, позволявшие бить на дальность в 80 км, но и ATACMS с дальностью до 300 км.

Запуск ракеты "Фламинго" Фото: Скриншот

В 2023 году ко Дню Государственности 28 июля Владимир Зеленский отметил ряд военных подразделений. Среди них была и 19 ракетная бригада "Святая Варвара" из Хмельницкой области.

Согласно указу гаранта государства, с целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, бригаду отметили почетным знаком отличия "За мужество и отвагу".

Награду Верховный Главнокомандующий вручил лично командиру бригады полковнику Федору Ярошевичу.

В то же время любые крылатые ракеты, включая FP-5 "Фламинго", имеют другие методы применения, чем баллистические ракеты, и требуют детального планирования маршрута полета с учетом позиций вражеских средств ПВО и рельефа местности. Кроме того, обслуживание крылатой ракеты другое, чем баллистической, то есть все это требовало овладения бойцами не только другого вооружения, а смежной сферы. С чем они, как показывает практика, вполне справились.

