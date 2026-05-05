Удар по Чебоксарах: розкрито бригаду ЗСУ, яка отримала на озброєння ракети "Фламінго"

Крилаті ракети FP-5 "Фламінго" отримала 19-та ракетна бригада "Свята Варвара" Сухопутних військ України з Хмельниччини. Саме ця ракетна бригада ЗСУ вже топила російські кораблі, атакувала аеродроми та склади боєприпасів.

Успішний удар Збройних Сил України по заводу "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах, РФ, який стався в ніч на 5 травня, став приводом для офіційного розкриття з'єднання, яке отримало на озброєння крилаті ракети "Фламінго". Саме президент України Володимир Зеленський розповів в офіційному відео, хто нині запускає "Фламінго" по Росії.

В опублікованому відео показано послідовні запуски шести крилатих ракет, які, як зазначено, були запущені по кількох цілях ворога, серед яких воєнний завод у Чебоксарах, який відповідає за виробництво завадозахищених антен супутникової навігації "Комета-М", що використовуються майже у всьому російському далекобійному озброєнні.

"Наші далекобійні санкції продовжують цілком справедливо діяти у відповідь на російські удари. Минулої ночі були бойові пуски крилатих ракет F-5 Flamingo в межах операції Збройних Сил Deep Strike по декількох цілях ворога, зокрема по обʼєктах військово-промислового комплексу в Чебоксарах", — зазначено у пості під відео.

Вибір бригади, яка отримала крилаті ракети FP-5 "Фламінго" з дальністю понад 3000 км та бойовою частиною у 1150 кг, цілком логічний, повідомляє Defense Express. Саме ця бригада наносила точні удари по російським військовим цілям із перших днів відбиття повномасштабної агресії РФ.

25 лютого 2022 року бійці бригади за допомогою ОТРК "Точка-У" завдали успішного удару по російській авіабазі "Миллерово". А у липні 2022 року потопила ударом цих балістичних ракет великий десантний корабель "Саратов" у порту окупованого Бердянська.

Згодом бригада отримала американські M142 HIMARS та продовжила нищити окупантів вже американською зброєю і варто згадати, як у 2022 році за допомогою цих систем вдалось повністю зруйнувати російську логістику артилерійських снарядів, методично знищивши тилові склади, які тоді армія РФ розміщувала на дальності 50-70 км.

Також у ракетній бригаді "Свята Варвара" використовували удари GMLRS, що дозволяли бити на дальність у 80 км, а й ATACMS з дальністю до 300 км.

Запуск ракети "Фламінго" Фото: Скріншот

В 2023 році до Дня Державності 28 липня Володимир Зеленський відзначив низку військових підрозділів. Серед них була і 19 ракетна бригада "Свята Варвара" з Хмельниччини.

Відповідно до указу гаранта держави, з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, бригаду відзначили почесною відзнакою "За мужність та відвагу".

Нагороду Верховний Головнокомандуючий вручив особисто командиру бригади полковнику Федору Ярошевичу.

Водночас будь-які крилаті ракети, включно з FP-5 "Фламінго", мають інші методи застосування ніж балістичні ракети та вимагають детального планування маршруту польоту з урахуванням позицій ворожих засобів ППО та рельєфу місцевості. Окрім того, обслуговування крилатої ракети інше, ніж балістичної, тобто все це вимагало опанування бійцями не лише іншого озброєння, а суміжної сфери. З чим вони, як показує практика, цілком впорались.

Також стало відомо, що окрім ракет FP-5 "Фламінго" завод "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах атакували і далекобійні дрони "Лютий" за 1000 км від України