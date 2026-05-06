Літій, титан і багато іншого: РФ збирається вивезти цінні копалини з півдня, — Зеленський

Керівник Головного управління розвідки Україні Олег Іващенко повідомив, що РФ має плани щодо використання тимчасово окупованої території України.

На окупованих південних українських землях Росія планує фактично такі ж процеси грабунку й деіндустріалізації, які провела на території захопленого Донбасу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Планується здійснення геологічної розвідки, швидкий видобуток і вивезення цінної сировини зі щонайменше 18 родовищ, а саме: титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту. Окупанти планують і подальші заходи щодо захоплення та вивезення цьогорічного врожаю зерна", —

Глава держави повідомив, що Україна буде цьому протидіяти. Також він наголосив, що українські далекобійні санкції дають результати.

"Є і оновлена інформація щодо внутрішньої російської оцінки втрат від наших далекобійних санкцій. Обсяги прямих збитків і наслідків гальмування виробничих та експортних процесів у Росії зростають, і особливо негативний ефект це має для стану бюджетів російських регіонів. Фактичне банкрутство значної частини російських регіональних бюджетів не приховати", — повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що РФ вивезла до Єгипту 26,9 тис. тонн краденого українського зерна. Україна заявила про новий випадок постачання за кордон зерна, яке, за даними Києва, було незаконно вивезене з окупованих територій. Йдеться про судно "ASOMATOS", що розвантажило десятки тисяч тонн пшениці в Єгипті.

Також у квітні російське вантажне судно ABINSK отримало дозвіл зайти до ізраїльського порту Хайфа, попри те, що на його борту перебувала значна партія зерна з окупованих територій України. Йдеться про понад 43 тисячі тонн пшениці, походження якої пов’язують із тимчасово захопленими регіонами.