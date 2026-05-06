Литий, титан и многое другое: РФ собирается вывезти ценные ископаемые с юга, — Зеленский

Руководитель Главного управления разведки Украины Олег Иващенко сообщил, что РФ имеет планы по использованию временно оккупированной территории Украины.

На оккупированных южных украинских землях Россия планирует фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации, которые провела на территории захваченного Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Планируется осуществление геологической разведки, быстрая добыча и вывоз ценного сырья из не менее 18 месторождений, а именно: титана, лития, тантала, ниобия, циркона, молибдена и графита. Оккупанты планируют и дальнейшие мероприятия по захвату и вывозу урожая зерна в этом году", —

Глава государства сообщил, что Украина будет этому противодействовать. Также он отметил, что украинские дальнобойные санкции дают результаты.

"Есть и обновленная информация о внутренней российской оценке потерь от наших дальнобойных санкций. Объемы прямых убытков и последствий торможения производственных и экспортных процессов в России растут, и особенно негативный эффект это имеет для состояния бюджетов российских регионов. Фактическое банкротство значительной части российских региональных бюджетов не скрыть", — сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, что РФ вывезла в Египет 26,9 тыс. тонн ворованного украинского зерна. Украина заявила о новом случае поставки за границу зерна, которое, по данным Киева, было незаконно вывезено с оккупированных территорий. Речь идет о судне "ASOMATOS", которое разгрузило десятки тысяч тонн пшеницы в Египте.

Также в апреле российское грузовое судно ABINSK получило разрешение зайти в израильский порт Хайфа, несмотря на то, что на его борту находилась значительная партия зерна с оккупированных территорий Украины. Речь идет о более 43 тысячах тонн пшеницы, происхождение которой связывают с временно захваченными регионами.