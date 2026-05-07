"Дідивоювали" — нова версія: росіяни розкидали над Сумами листівки до 9 травня (фото, відео)

Російські окупанти, які тільки вчора розбомбили садочок у центрі Сум, убивши двох його співробітниць, вирішили нагадати українцям, що 9 травня — "пам'ять, яку не розділити".

ЗС РФ над Сумами розкидали з безпілотників чергову партію листівок, присвячених 9 травня, повідомив радник міністра оборони, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій Бескрестнов ("Флеш") у своєму Telegram-каналі.

У них — мова про День перемоги, про те, що "наші діди були братами в окопах", але "історія розвела нас". Попри це — 9 травня, за твердженнями росіян, "день, який має нагадувати не про ненависть, а про ціну розколу".

"Я тільки одного не розумію: як можна одночасно вбивати мирних жителів Сумської області, дітей і жінок, обстрілювати область ракетами, КАБами, полювати дронамі на маршрутки і електрички і... розкидати такі листівки про спільне минуле і спільне "свято". Якийсь сюр", — підписав кадри Бескрестнов.

Відео дня

Його обурення поділяють і користувачі.

"Позавчора мужика в Краматорську авіабомбою розірвало на шматки, а сьогодні "Ми брати, у нас спільна історія", "Учора в Сумах по дитячому садку завдали 2 удари, а сьогодні там "мижебратья"", "Дали команду зверху робити, вони роблять, логіки немає одні інстинкти", "Був би геніальний дзеркальний хід розкидати листівки саме про це, про лицемірне скотство, прямо над парадом на червоній площі", "Таке враження, що листівки для Путіна пишуться-скидаються. Повний відрив від дійсності", — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, напередодні російська армія вдарила по дитячому садочку в центрі Сум двома "Шахедами". Дітей у закладі не було, проте загинули дві жінки, які працювали там. Загалом же вчора в Сумах і Сумській області окупанти вбили 5 людей, ще 11 поранено.

Також повідомлялося, що внаслідок обстрілів ЗС РФ України 5 травня загинули 26 осіб, ще 74 дістали поранення різного ступеня тяжкості.