"Дедывоевали" — новая версия: россияне разбросали над Сумами листовки к 9 мая (фото, видео)

Российские оккупанты, которые только вчера разбомбили садик в центре Сум, убив двух его сотрудниц, решили напомнить украинцам, что 9 мая — "память, которую не разделить".

ВС РФ над Сумами раскидали с беспилотников очередную партию листовок, посвященных 9 мая, сообщил советник министра обороны, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов ("Флеш") в своем Telegram-канале.

В них — речь о Дне победы о том, что "наши деды были братьями в окопах", но "история развела нас". Несмотря на это — 9 мая, по утверждениям россиян, "день, который должен напоминанть не о ненависти, а о цене раскола".

"Я только одного не понимаю: как можно одновременно убивать мирных жителей Сумской области, детей и женщин, обстреливать область ракетами, КАБами, охотиться дронами на маршрутки и электрички и… разбрасывать такие листовки о общем прошлом и общем "празднике". Какой-то сюр", — подписал кадры Бескрестнов.

Его негодование разделяют и пользователи.

"Позавчера мужика в Краматорске авиабомбой разорвало в клочья, а сегодня "Мы братья, у нас общая история", "Вчера в Сумах по детскому саду нанесли 2 удара, а сегодня там "мыжебратья"", "Дали команду сверху делать, они делают, логики нет одни инстинкты", "Был бы гениальный зеркальный ход разбросать листовки именно про это, про лицемерное скотство, прямо над парадом на красной площади", "Такое впечатление, что открытки для Путина пишутся-сбрасываются. Полный отрыв от действительности", — пишут в комментариях.

Напомним, накануне российская армия ударила по детскому саду в центре Сум двумя "Шахедами". Детей в заведении не было, однако погибли две женщины, которые работали там. Всего же вчера в Сумах и Сумской области оккупанты убили 5 человек, еще 11 ранены.

Также сообщалось, что в результате обстрелов ВС РФ Украины 5 мая погибли 26 человек, еще 74 получили ранения разной степени тяжести.