ЗС РФ вдарили по приватному сектору в Харкові: постраждали троє дітей

Російська армія 7 травня продовжує тероризувати українські міста. У четвер уже кілька разів ворог вдарив по Харкову.

О 10:36 ранку мер міста Ігор Терехов повідомив про атаку на Новобаварський район Харкова. За останньою інформацією чиновника, внаслідок удару вже відомо про дев'ять постраждалих, серед яких — троє дітей. Двом із них, дівчаткам, — 7 і 15 років. Одного чоловіка госпіталізовано.

Терехов підкреслив, що ворог націлив дрон у район зі щільною житловою приватною забудовою. У підсумку безпілотником і вибуховою хвилею пошкоджено 38 приватних будинків, авто і торговий павільйон, а також лінію електропередач.

Уламки "Шахеда" на місці прильоту Фото: Соцсети

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що у більшості постраждалих — рани від порізів склом і садна, а також гостра реакція на стрес. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

На місці працюють рятувальники та комунальники, які ліквідовують наслідки прильоту.

Напередодні ворог вдарив по центру Сум, влучивши по будівлі дитячого садка. Жертвами атаки стали дві співробітниці дошкільного навчального закладу.

Також повідомлялося, що дрони залетіли в Латвію з РФ і впали біля нафтобази.