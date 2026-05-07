ВС РФ ударили по частному сектору в Харькове: пострадали трое детей

Российская армия 7 мая продолжает терроризировать украинские города. В четверг уже несколько раз враг ударил по Харькову.

В 10:36 утра мэр города Игорь Терехов сообщил об атаке на Новобаварский район Харькова. По последней информации чиновника, в результате удара уже известно о девяти пострадавших, среди которых — трое детей. Двум из них, девочкам, — 7 и 15 лет. Один мужчина госпитализирован.

Терехов подчеркнул, что враг нацелил дрон в райнон с плотной жилой частной застройкой. В Итоге беспилотником и взрывной волной повреждены 38 частных домов, авто и торговый павильон, а также линия электропередач.

Обломки "Шахеда" на месте прилета Фото: Соцсети

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что у большинства пострадавших — раны от порезов стеклом и ссадины, а также острая реакция на стресс. Медики предоставляют им всю необходимую помощь.

На месте работают спасатели и коммунальщики, которые ликвидируют последствия прилета.

Накануне враг ударил по центру Сум, попав по зданию детского сада. Жертвами атаки стали две сотрудницы дошкольного учебного заведения.

Также сообщалось, что дроны залетели в Латвию из РФ и упали возле нефтебазы.