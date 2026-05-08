Росія погрожує, щоб приховати слабкість: чому Путіну так потрібна тиша на 9 травня, — ISW

Опівночі 8 травня почалося одностороннє "припинення вогню" Кремля з нагоди параду на 9 травня. При цьому в Москві проігнорували перемир'я, яке в Києві пропонували з 6 травня, атакували міста України і продовжують погрожувати ракетними ударами по українській столиці. Експерти вважають, що це прояв паніки та страху.

Кремль, ймовірно, намагається показати, що він може контролювати ухвалення рішень партнерами України, погрожуючи ескалацією війни, в той час як Володимир Путін, ймовірно, прагне замаскувати слабкість, яку виявили удари України з тилу по Росії. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що загроза Росії завдати удару у відповідь по Україні за нібито заплановані удари по Москві на честь параду 9 травня відображає визнання Путіним того, що він не може надійно захистити свою столицю або інші райони тилу від ударів України.

БпЛА вдарить по трибуні Путіна, "Орешник" — у відповідь: яким може стати 9 травня для РФ

Ескалація погроз Кремля напередодні Дня Перемоги 9 травня спрямована на те, щоб замаскувати цю слабкість, погрожуючи або демонструючи силу проти України та її союзників, зокрема шляхом згадки депутатами Думи балістичної ракети "Орешник". Кремль періодично запускав або іншим чином використовував загрозу застосування балістичних ракет середньої дальності "Орешник", щоб безуспішно змусити Україну капітулювати в ключові моменти війни, а також використовував розміщення "Орешников" у Білорусі для погроз Європі.

Ймовірно, Росія намагається продовжити свою когнітивну війну, зокрема, шляхом ескалації погроз на адресу України та її партнерів.

В Інституті нагадали, як розгорталися події з "припиненням вогню" на 9 травня. Міністерство оборони Росії 7 травня повідомило, що Росія в односторонньому порядку введе припинення вогню починаючи з опівночі за місцевим часом 8 травня і до опівночі 10 травня. Там запевнили, що російські війська повністю припинять бойові дії, включно з наземними, фронтовими ударами безпілотників і артилерії, а також ударами безпілотників і ракет великої дальності. Україну закликали "наслідувати цей приклад" і повторили попередження про те, що російські війська завдадуть "масованого" ракетного удару по Києву, якщо Україна не дотримуватиметься режиму припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський заявив 7 травня, що Росія відповіла на одностороннє припинення вогню, оголошене Україною 5-6 травня, додатковими ударами і новими погрозами. Зеленський заявив, що Росія "хоче дозволу України безпечно виходити на Красну площу на одну годину раз на рік" для параду на 9 травня, перш ніж повернутися до війни проти України. Росія, ймовірно, буде використовувати односторонньо встановлене припинення вогню для виправдання погроз або фактичної ескалації проти України.

Напередодні односторонньо оголошеного припинення вогню Росія все частіше висуває драматичні погрози ескалації конфлікту проти України. Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова заявила 7 травня, що Росія зробить відповідні кроки, якщо Україна завдасть ударів по Росії з метою зірвати святкування "Дня Перемоги 9 травня", включно з ударами по центрах ухвалення рішень у Києві.

Захарова і МЗС Росії підтвердили заклик МЗС Росії від 4 травня до цивільного населення України і персоналу іноземних дипломатичних місій негайно покинути Київ. Захарова заявила, що МЗС Росії надіслало це попередження всім іноземним дипломатичним місіям і представництвам міжнародних організацій у зв'язку з можливістю удару у відповідь Росії по місту. Депутати Державної Думи Росії, які часто виступають у ролі рупорів риторики Кремля, заявили, що російські війська можуть використати балістичні ракети середньої дальності "Орешник" в ударах у відповідь по Києву, і що ці заяви є "останнім попередженням Росії Брюсселю".

Прес-секретар Європейської комісії із закордонних справ і політики безпеки Ануар Ель-Ануні заявив 7 травня, що ЄС не змінить своєї присутності в Києві та зазначив, що російські удари вже завдали шкоди кільком дипломатичним представництвам у Києві, включно з представництвом ЄС в Україні. Ель-Ануні заявив, що Росія знову намагається перекласти провину за свою війну на Україну і що Росія лише ескалює війну, замість того щоб демонструвати серйозний намір укласти мир.

Примітно, що російські військові блогери розкритикували погрози Росії завдати удару по центру Києва і поставили під сумнів готовність Кремля взагалі здійснити такий удар. Один із військових блогерів поставив запитання, чому Росія не відповідає аналогічним чином на щоденні удари України по російській нафтовій інфраструктурі та містам. Ще один, пов'язаний із Повітряно-космічними силами Росії (ПКС), стверджував, що російський удар по центру Києва має бути систематичною і добре спланованою кампанією, а не "розпливчастим" разовим ударом. І на його думку, великомасштабний удар по центру Києва "розтратить" російські можливості важелів тиску, щоб змусити Україну капітулювати перед Росією, залишивши тільки дії на полі бою, або застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський порадив лідерам іноземних держав, які близькі до Росії, не їхати до Москви на 9 травня.

Тим часом стало відомо, що хоч урізаний парад у Москві відбудеться, але в інших містах РФ паради і всілякі святкові заходи стали скасовувати.