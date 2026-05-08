Россия угрожает, чтобы скрыть слабость: почему Путину так нужна тишина на 9 мая, — ISW

В полночь 8 мая началось одностороннее "прекращение огня" Кремля по случаю парада на 9 мая. При этом в Москве проигнорировали перемирие, которое в Киеве предлагали с 6 мая, атаковали города Украины и продолжают грозить ракетными ударами по украинской столице. Эксперты считают, что это проявление паники и страха.

Кремль, вероятно, пытается показать, что он может контролировать принятие решений партнерами Украины, угрожая эскалацией войны, в то время как Владимир Путин, вероятно, стремится замаскировать слабость, которую выявили удары Украины из тыла по России. В Институте изучения войны (ISW) считают, что угроза России нанести ответный удар по Украине за якобы запланированные удары по Москве в честь парада 9 мая отражает признание Путиным того, что он не может надежно защитить свою столицу или другие районы тыла от ударов Украины.

Эскалация угроз Кремля в преддверии Дня Победы 9 мая направлена ​​на то, чтобы замаскировать эту слабость, угрожая или демонстрируя силу против Украины и ее союзников, в том числе путем упоминания депутатами Думы баллистической ракеты "Орешник". Кремль периодически запускал или иным образом использовал угрозу применения баллистических ракет средней дальности "Орешник", чтобы безуспешно заставить Украину капитулировать в ключевые моменты войны, а также использовал размещение "Орешников" в Беларуси для угроз Европе.

Вероятно, Россия пытается продолжить свою когнитивную войну, в частности, путем эскалации угроз в адрес Украины и ее партнеров.

В Институте напомнили, как разворачивались события с "прекращением огня" на 9 мая. Министерство обороны России 7 мая сообщило, что Россия в одностороннем порядке введет прекращение огня начиная с полуночи по местному времени 8 мая и до полуночи 10 мая. Там заверили, что российские войска полностью прекратят боевые действия, включая наземные, фронтовые удары беспилотников и артиллерии, а также удары беспилотников и ракет большой дальности. Украину призвали "следовать этому примеру" и повторили предупреждение о том, что российские войска нанесут "массированный" ракетный удар по Киеву, если Украина не будет соблюдать режим прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 7 мая, что Россия ответила на одностороннее прекращение огня, объявленное Украиной 5-6 мая, дополнительными ударами и новыми угрозами. Зеленский заявил, что Россия "хочет разрешения Украины безопасно выходить на Красную площадь на один час раз в год" для парада на 9 мая, прежде чем вернуться к войне против Украины. Россия, вероятно, будет использовать односторонне установленное прекращение огня для оправдания угроз или фактической эскалации против Украины.

В преддверии односторонне объявленного прекращения огня Россия все чаще выдвигает драматические угрозы эскалации конфликта против Украины. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила 7 мая, что Россия предпримет соответствующие шаги, если Украина нанесет удары по России с целью сорвать празднование "Дня Победы 9 мая", включая удары по центрам принятия решений в Киеве.

Захарова и МИД России подтвердили призыв МИД России от 4 мая к гражданскому населению Украины и персоналу иностранных дипломатических миссий немедленно покинуть Киев. Захарова заявила, что МИД России направил это предупреждение всем иностранным дипломатическим миссиям и представительствам международных организаций в связи с возможностью ответного удара России по городу. Депутаты Государственной Думы России, которые часто выступают в роли рупоров риторики Кремля, заявили, что российские войска могут использовать баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в ответных ударах по Киеву, и что эти заявления являются "последним предупреждением России Брюсселю".

Пресс-секретарь Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Ануар Эль-Ануни заявил 7 мая, что ЕС не изменит своего присутствия в Киеве и отметил, что российские удары уже нанесли ущерб нескольким дипломатическим представительствам в Киеве, включая представительство ЕС в Украине. Эль-Ануни заявил, что Россия снова пытается переложить вину за свою войну на Украину и что Россия лишь эскалирует войну, вместо того чтобы демонстрировать серьезное намерение заключить мир.

Примечательно, что российские военные блогеры раскритиковали угрозы России нанести удар по центру Киева и поставили под сомнение готовность Кремля вообще осуществить такой удар. Один из военных блогеров задался вопросом, почему Россия не отвечает аналогичным образом на ежедневные удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре и городам. Еще один, связанный с Воздушно-космическими силами России (ВКС), утверждал, что российский удар по центру Киева должен быть систематической и хорошо спланированной кампанией, а не "расплывчатым" разовым ударом. И по его мнению, крупномасштабный удар по центру Киева "растратит" российские возможности рычагов давления, чтобы заставить Украину капитулировать перед Россией, оставив только действия на поле боя, или применение ядерного оружия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посоветовал лидерам иностранных государств, которые близки к России, не ехать в Москву на 9 мая.

Тем временем стало известно, что хоть урезанный парад в Москве состоится, но в других городах РФ парады и всяческие праздничные мероприятия стали отменять.