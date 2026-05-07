БПЛА ударит по трибуне Путина, "Орешник" — в ответ: каким может стать 9 мая для РФ

Москва готовится к 9 мая в атмосфере страха и ожидания возможных украинских ударов. Кремль стягивает системы ПВО в столицу, "мощно" угрожает в случае атак и фактически превращает Красную площадь в одно из главных военно-политических событий войны. Фокус разбирался, как Украина может "украсить" российское празднование, какие цели для этого выглядят наиболее уязвимыми и каким может быть ответ РФ после парада Путина.

После того как Россия уже в первую ночь сорвала предложенный режим "полной тишины" и атаковала Украину более сотней дронов и ракетами, история с так называемым "перемирием до 9 мая" окончательно превратилась в нервную игру вокруг главного символического дня Кремля. Москва одновременно говорит о желании избежать эскалации и стягивает в столицу дополнительные системы ПВО, угрожает "ответными ударами", предупреждает иностранные посольства об опасности и фактически признает: в этом году парад на Красной площади проходит в атмосфере страха.

На этом фоне в информационном пространстве начали появляться самые разные сценарии — от возможных ударов по Москве 9 мая до предположений, что сам Кремль может быть заинтересован в контролируемой эскалации. Часть западных обозревателей предполагает: Путин намеренно повышает ставки и провоцирует Украину на резкий ответ, чтобы использовать это как аргумент для новой волны мобилизации, усиления репрессий или еще более агрессивной риторики внутри РФ. В то же время в Киеве все чаще звучит другой тезис — если Россия нарушает объявленное "перемирие", то Украина больше не обязана играть по правилам, которые Кремль устанавливает исключительно под собственный парад и телевизионную картинку.

Дополнительного напряжения добавляет и то, что в этом году 9 мая для Путина — гораздо больше, чем просто дата. Парад в Москве стал частью большой политической демонстрации: Кремль пытается показать контроль над ситуацией после серии украинских ударов по российской территории, проблем в экономике и затяжной войны без очевидной победы. Именно поэтому любая атака, сбой ПВО или даже паника вокруг безопасности столицы РФ могут превратиться для Москвы не только в военный, но и в репутационный удар. И именно поэтому последние дни перед 9 мая все больше напоминают психологическое противостояние с элементами шантажа, демонстрации силы и попытками заставить оппонента сделать первый шаг.

Страх Путина: как Россия сама обнажила свою ПВО

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев считает, что главный эффект последних украинских атак перед 9 мая заключается даже не в потенциальной угрозе для самой Москвы, а в том, что Кремль был вынужден фактически оголить другие регионы России ради защиты парада на Красной площади. По его словам, именно страх перед возможными ударами по столице РФ заставил российское командование перебрасывать системы ПВО в Москву и Московскую область, создавая серьезные окна в обороне других направлений.

"Территория России имеет огромное количество законных военных целей — это нефтеперерабатывающие предприятия, портовая инфраструктура, газо- и нефтеперекачивающие станции, предприятия военно-промышленного комплекса, места концентрации техники. И сейчас возникла уникальная ситуация: они сами стянули значительную часть систем ПВО на прикрытие Москвы. Фактически многие регионы РФ остались недостаточно защищенными", — говорит Фокусу эксперт.

Снегирев отмечает, что Россия имела проблемы с противовоздушной обороной и до этого, поскольку украинские Силы обороны и ГУР системно били по российским РЛС и зенитно-ракетным комплексам. Но теперь, после передислокации ПВО в Москву, эти проблемы только усилились. По его словам, в России фактически никогда не существовало полноценной эшелонированной системы ПВО по всей территории страны — защита строилась вокруг отдельных важных объектов и регионов.

По мнению эксперта, именно поэтому Украине нет смысла зацикливаться исключительно на символическом ударе по Москве 9 мая. Значительно эффективнее использовать ситуацию для системных ударов по российской экономической и топливной инфраструктуре.

"Если условно вместо того, чтобы бросать триста беспилотников на Москву, где значительную часть все же попытаются перехватить, направить их по НПЗ, логистическим узлам и инфраструктуре — эффект для России будет гораздо болезненнее. Они сейчас сами создали ситуацию, когда ради безопасности парада поставили под удар собственную экономику", — говорит Снегирев.

В то же время он обращает внимание, что даже сама подготовка РФ к 9 мая уже создает для Москвы серьезные проблемы. По словам эксперта, массовые ограничения мобильной связи, усиление режима безопасности и возможные остановки авиасообщения в крупных городах РФ превращаются в фактор экономического давления.

"Три дня фактических ограничений связи для Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов — это уже колоссальные убытки для экономики. Если будут массовые атаки по разным регионам, они вынуждены будут снова вводить режим "ковер", то есть закрывать авиапространство. А это еще один серьезный удар по российской экономике. Получается, что Россия сама стала заложником этой сакральной даты", — объясняет эксперт.

"Красная площадь будет самым безопасным местом": какие цели России сейчас самые уязвимые

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко также считает, что вокруг 9 мая для Украины сейчас открывается так называемое "окно возможностей", связанное с тем, что Россия вынуждена концентрировать большинство систем ПВО вокруг Москвы и Московской области.

"Большинство ПВО сейчас стянуто именно в Москву. Соответственно, многие стратегические объекты и регионы России получили значительно меньше прикрытия. И это создает для Украины больше возможностей для ударов вглубь РФ — по НПЗ, военной инфраструктуре, логистических узлах и других стратегических целях", — говорит Фокусу Коваленко.

По его мнению, ближайшие дни могут стать наиболее удачным моментом для подобных атак, поскольку после завершения парада России еще понадобится время, чтобы вернуть системы ПВО обратно в регионы и снова развернуть их на боевое дежурство.

"Именно 8-10 мая может быть тем периодом, когда у россиян еще не будет возможности быстро вернуть ПВО на места. И это открывает возможность нанести очень серьезные удары по объектам в глубине России", — говорит эксперт.

При этом Коваленко считает маловероятным сценарий удара непосредственно по Красной площади во время парада. По его словам, причина не только в плотности ПВО, но и в большом количестве гражданских и иностранных представителей, которые могут находиться рядом с руководством РФ.

"Там будут не только российские военные или Путин, который является законной военной целью для Украины. Там также будут гражданские, представители иностранных делегаций, дипломаты. А Украина пытается избегать ударов, которые могут повлечь большие жертвы среди гражданских или международный скандал", — объясняет он.

В то же время, по мнению обозревателя, это не означает, что Москва или Московская область полностью избегут последствий. Коваленко обращает внимание, что вокруг российской столицы расположено большое количество важных военных и промышленных объектов.

"Красная площадь 9 мая может стать самым безопасным местом в России. Но это не значит, что вокруг Москвы не могут раздаваться взрывы или воздушные тревоги. В Московской области достаточно стратегических объектов — предприятий ВПК, логистических центров, энергетической инфраструктуры", — отмечает эксперт.

Отдельно Коваленко обращает внимание на еще один фактор — системное уничтожение российской ПВО украинскими силами беспилотных систем. По его словам, последние месяцы Украина фактически ведет "охоту" на российские комплексы ПВО, уничтожая их как на оккупированных территориях, так и частично в самой РФ.

"Охотник постепенно сам стал добычей. Российские системы ПВО уничтожаются почти ежедневно. И логично возникает вопрос: где 9 мая будет наибольшая концентрация российской ПВО? Очевидно, именно вокруг Москвы. А это значит, что для Украины это также может быть возможностью для новых ударов по самим системам ПВО", — говорит он.

"Россия ударит в любом случае": что стоит за угрозами Кремля перед 9 мая

Говоря об угрозах Москвы относительно "мощного ответа" в случае украинских ударов, Дмитрий Снегирев считает, что сама логика этих угроз демонстрирует уязвимость Кремля.

"Когда российская сторона, а именно пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова прямо говорит об "ответе" именно в случае удара по Москве, возникает логичный вопрос: а что будет, если удары пойдут не по столице, а, например, по Рязанскому НПЗ, который обеспечивает Москву топливом? Это еще раз показывает, насколько для Кремля важна именно картинка вокруг 9 мая", — отмечает он.

При этом эксперт убежден: независимо от того, нанесет ли Украина удары 8-9 мая, Россия все равно продолжит атаки по украинской территории. Однако сейчас, по его словам, проблема заключается не только в количестве беспилотников или ракет, а в изменении самой тактики российских ударов.

"В последнее время они все чаще бьют по жилой инфраструктуре, АЗС и объектам, где можно спровоцировать максимальное количество жертв среди гражданского населения. Это уже не просто давление на энергетику или логистику — это попытка создать как можно больший психологический эффект через удары по гражданским", — считает Снегирев.

В то же время эксперт скептически оценивает заявления о возможном применении Россией тактического ядерного оружия. По его мнению, подобные сценарии сейчас больше используются как элемент информационного давления.

"Москва прекрасно понимает, что даже сама ядерная риторика вызывает негативную реакцию не только Запада, но и Китая. А в случае реального применения тактического ядерного оружия реакция США может быть очень жесткой даже без использования ядерного ответа", — говорит он.

Александр Коваленко также убежден: независимо от того, нанесет ли Украина удары по территории РФ 9 мая, Россия все равно готовит новую волну массированных атак по Украине. По его словам, последние недели свидетельствуют о накоплении ресурсов для масштабного комбинированного удара.

"Россия уже вышла на системный уровень массированных комбинированных ударов — с применением сотен "Шахедов" и ракет различных типов. И сейчас видна пауза почти в две недели без сверхкрупных атак. Это может означать подготовку нового массированного удара — на 500-600 "Шахедов" и десятки ракет", — считает обозреватель.

В то же время он отмечает: подобная атака состоится независимо от действий Украины вокруг 9 мая.

"Даже если Украина ничего не будет делать, массированный удар со стороны РФ все равно будет. Россия уже давно работает по системному графику атак. И здесь проблема в том, что многие люди реагируют эмоционально, но не анализируют саму логику действий РФ", — говорит Коваленко.

По его словам, Кремль может попытаться добавить таким ударам большего психологического эффекта, снова используя тему ракеты "Орешник". Однако, по его мнению, реальные возможности этого оружия значительно преувеличены российской пропагандой.

Но Россия уже не имеет тех возможностей для массированных ракетных ударов, которые были в 2022-2023 годах. В частности, речь идет о недостатке стратегической авиации, проблемах с масштабными пусками "Калибров" и ограничениях в использовании баллистики.

"Они уже не могут запускать одновременно по сто ракет Х-101, как это было раньше. Есть проблемы с носителями, с флотом, с масштабированием пусков. Поэтому сейчас основной акцент — на комбинированных атаках с большим количеством дронов", — продолжает Коваленко.

В итоге, Дмитрий Снегирев называет "дипломатической вилкой" саму историю с перемирием до 9 мая. По его словам, Украина, предложив режим прекращения огня еще с 6 мая, фактически тестировала готовность России к реальной паузе в войне и проверяла возможность контроля за соблюдением договоренностей.

"Четыре дня прекращения огня — это уже не символическая пауза, а возможность проверить механизмы верификации и реальную готовность сторон к деэскалации. Но Россия сама же нарушила это перемирие. И теперь Украина имеет как моральные, так и политические аргументы говорить: мы предложили паузу, Россия ее сорвала", — говорит эксперт.

Напомним, что Россия нарушила режим прекращения огня, который Украина инициировала в полночь с 5 на 6 мая. Президент Владимир Зеленский заявил, что Москва стягивает дополнительные системы ПВО вокруг столицы РФ и больше озабочена парадом 9 мая, чем реальным миром.

