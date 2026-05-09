Тимчасове перемир'я і пауза в переговорах: які заяви прозвучали в Кремлі 9 травня

Росія не завдавала ударів по "центрах ухвалення рішень" у Києві, оскільки Україна "не зіпсувала" проведення "Параду перемоги" в Москві. Однак чинне перемир'я триватиме лише три дні, зазначили в Кремлі.

Україна не завдавала ударів по Красній площі в Москві 9 травня. У зв'язку з цим не було і масованого ракетного удару по Києву у відповідь, заявив російським пропагандистським ЗМІ помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков.

За його словами, на тлі попередження РФ про удар у відповідь по Києву в разі атаки на російську столицю, контакти Москви і Вашингтона активізувалися. У результаті було досягнуто домовленості про перемир'я.

При цьому, зазначив представник Кремля, у більшості зарубіжних столиць нібито "з розумінням" поставилися до можливих наслідків "вимушених" ударів по Києву.

Важливо

Дипломатів закликають евакуюватися з Києва: у РФ пригрозили "відповіддю" у разі атак 9 травня

Сам же режим тиші, зауважив Ушаков, триватиме 9, 10 і 11 числа.

Відео дня

Важливо

ЗС РФ можуть атакувати Україну після 9 травня: у МВС назвали дату можливо масовного обстрілу

"Жодних нових домовленостей досягнуто не було", — прокоментував помічник Путіна слова Трампа про ймовірну пролонгацію перемир'я.

Тристоронні переговори між США, Україною та Росією

Наразі в переговорах узято паузу і про наступний раунд домовленості не досягнуто.

"Переговори, напевно, відновляться, але коли, ще не зрозуміло", — заявив RT Ушаков, додавши, що кожна сторона знає, що має зробити перед наступним раундом переговорів, щоб він виявився "успішним".

Водночас він уточнив, що під словами "кожна сторона" насамперед має на увазі Україну.

Нагадаємо, про те, що продовження перемир'я після 11 травня ще не обговорювалося, заявляв російським журналістам і прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Фокус писав, що Росія не готувалася дотримуватися запропонованого російським диктатором Володимиром Путіним "перемир'я" 8-9 травня. Президент Володимир Зеленський дав ГУР окремі завдання, пов'язані з російською системою протиповітряної оборони.