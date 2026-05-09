Временное перемирие и пауза в переговорах: какие заявления прозвучали в Кремле 9 мая

Россия не наносила удары по "центрам принятия решений" в Киеве, поскольку Украина "не испортила" проведение "Парада победы" в Москве. Однако действующее перемирие будет продолжаться всего три дня, отметили в Кремле.

Украина не наносила ударов по Красной площади в Москве 9 мая. В связи с этим не было и массированного ответного ракетного удара по Киеву, заявил российским пропагандистским СМИ помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

По его словам, на фоне предупреждения РФ об ответном ударе по Киеву в случае атаки на российскую столицу, контакты Москвы и Вашингтона активизировались. В результате была достигнута договоренность о перемирии.

При этом, отметил представитель Кремля, в большинстве зарубежных столиц якобы "с пониманием" отнеслись к возможным последствиям "вынужденных" ударов по Киеву.

Дипломатов призывают эвакуироваться из Киева: в РФ пригрозили "ответом" в случае атак 9 мая

Сам ж режим тишины, заметил Ушаков, будет продолжаться 9, 10 и 11 числа.

ВС РФ могут атаковать Украину после 9 мая: в МВД назвали дату возможно массированного обстрела

"Никаких новых договоренностей достигнуто не было", — прокомментировал помощник Путина слова Трампа о вероятной пролонгации перемирия.

Трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией

Сейчас в переговорах взята пауза и о следующем раунде договоренности не достигнуто.

"Переговоры, наверное, возобновятся, но когда, еще не понятно", — заявил RT Ушаков, добавив, что каждая сторона знает, что должна сделать перед следующим раундом переговоров, чтобы он оказался "успешным".

В то же время он уточнил, что под словами "каждая сторона", в первую очередь имеет ввиду Украину.

Напомним, о том, что продление перемирия после 11 мая еще не обсуждалось, заявлял российским журналистам и пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Фокус писал, что Россия не готовилась соблюдать предложенное российским диктатором Владимиром Путиным "перемирие" 8-9 мая. Президент Владимир Зеленский дал ГУР отдельные задачи, связанные с российской системой противовоздушной обороны.