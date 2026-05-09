Временное перемирие и пауза в переговорах: какие заявления прозвучали в Кремле 9 мая
Россия не наносила удары по "центрам принятия решений" в Киеве, поскольку Украина "не испортила" проведение "Парада победы" в Москве. Однако действующее перемирие будет продолжаться всего три дня, отметили в Кремле.
Украина не наносила ударов по Красной площади в Москве 9 мая. В связи с этим не было и массированного ответного ракетного удара по Киеву, заявил российским пропагандистским СМИ помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.
По его словам, на фоне предупреждения РФ об ответном ударе по Киеву в случае атаки на российскую столицу, контакты Москвы и Вашингтона активизировались. В результате была достигнута договоренность о перемирии.
При этом, отметил представитель Кремля, в большинстве зарубежных столиц якобы "с пониманием" отнеслись к возможным последствиям "вынужденных" ударов по Киеву.Важно
Сам ж режим тишины, заметил Ушаков, будет продолжаться 9, 10 и 11 числа.
"Никаких новых договоренностей достигнуто не было", — прокомментировал помощник Путина слова Трампа о вероятной пролонгации перемирия.
Трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией
Сейчас в переговорах взята пауза и о следующем раунде договоренности не достигнуто.
"Переговоры, наверное, возобновятся, но когда, еще не понятно", — заявил RT Ушаков, добавив, что каждая сторона знает, что должна сделать перед следующим раундом переговоров, чтобы он оказался "успешным".
В то же время он уточнил, что под словами "каждая сторона", в первую очередь имеет ввиду Украину.
Напомним, о том, что продление перемирия после 11 мая еще не обсуждалось, заявлял российским журналистам и пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Фокус писал, что Россия не готовилась соблюдать предложенное российским диктатором Владимиром Путиным "перемирие" 8-9 мая. Президент Владимир Зеленский дал ГУР отдельные задачи, связанные с российской системой противовоздушной обороны.