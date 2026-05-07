ВС РФ могут атаковать Украину после 9 мая: в МВД назвали дату возможно массированного обстрела

Несмотря на угрозы со стороны российского МИД нанести удар по Киеву 9 мая, в столице пока не планируют вводить дополнительные меры безопасности. Однако, в правоохранительных органах предполагают, что угроза массированной атаки может сместиться на следующие дни.

Источник в Министерстве внутренних дел рассказал изданию "Телеграф", что среди правоохранителей обсуждают вероятность масштабного удара по Киеву 10 или 11 мая. При этом официальных заявлений или подтверждений со стороны МВД относительно таких прогнозов пока не обнародовали.

По словам собеседника издания, по состоянию на сейчас никаких отдельных указаний или усиленных мер безопасности на 9 мая правоохранителям не поступало. В то же время, как утверждает источник, работников структур предупреждали о потенциальной опасности после выходных.

"Пока что нам ничего не говорили. Только отмечали, что 10-11-го может произойти массированный удар по Киеву", — цитирует "Телеграф" собеседника из МВД.

Угрозы Кремля атаковать Украину 9 мая — что об этом известно

Накануне, вечером 6 мая, представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД РФ направило дипломатическим миссиям иностранных государств и представительствам международных организаций специальную ноту с предупреждением о ситуации с безопасностью в Украине. В заявлении это объясняется возможными "последствиями" в случае, если Украина нанесет удары по территории Москвы во время праздничных мероприятий к 9 мая. Также в тексте говорится о вероятности "ответных действий" со стороны России, в частности упоминается возможность ударов по "центрам принятия решений".

Впоследствии стало известно, что российская пропаганда показала карту с якобы целями для "ответного удара". Среди них называли здания Верховной Рады, Кабинета Министров, СБУ, а также посольства США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Латвии и других стран. Также упоминали правительственный квартал, улицу Банковую и центральные районы Киева.

В целом, СМИ предполагают, что Владимир Путин может намеренно повышать напряжение и провоцировать Украину на возможные удары по Москве 9 мая. На этом фоне обращают внимание, что российская армия не поддержала предложение Украины о временном перемирии, озвученное накануне. Такие действия также связывают с внутренними политическими целями Кремля и попытками влияния на общественные настроения.

В то же время Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Россия сорвала инициативу о прекращении огня и продолжила атаки по территории Украины. Он подчеркнул, что в случае дальнейших ударов Украина будет отвечать зеркально. Также президент отметил, что если для российского руководства важнее парад, чем прекращение войны, это свидетельствует об отсутствии реального желания мира.