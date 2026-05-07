ЗС РФ можуть атакувати Україну після 9 травня: у МВС назвали дату можливо масовного обстрілу

Попри погрози з боку російського МЗС завдати удару по Києву 9 травня, у столиці наразі не планують запроваджувати додаткові заходи безпеки. Однак, у правоохоронних органах припускають, що загроза масованої атаки може зміститися на наступні дні.

Джерело у Міністерстві внутрішніх справ розповіло виданню "Телеграф", що серед правоохоронців обговорюють ймовірність масштабного удару по Києву 10 або 11 травня. При цьому офіційних заяв чи підтверджень з боку МВС щодо таких прогнозів наразі не оприлюднювали.

За словами співрозмовника видання, станом на зараз жодних окремих вказівок чи посилених заходів безпеки на 9 травня правоохоронцям не надходило. Водночас, як стверджує джерело, працівників структур попереджали про потенційну небезпеку після вихідних.

"Поки що нам нічого не говорили. Тільки наголошували, що 10-11-го може відбутися масований удар по Києву", — цитує "Телеграф" співрозмовника з МВС.

Погрози Кремля атакувати Україну 9 травня — що про це відомо

Напередодні, ввечері 6 травня, представниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова заявила, що МЗС РФ надіслало дипломатичним місіям іноземних держав та представництвам міжнародних організацій спеціальну ноту з попередженням щодо безпекової ситуації в Україні. У заяві це пояснюється можливими "наслідками" у разі, якщо Україна завдасть ударів по території Москви під час святкових заходів до 9 травня. Також у тексті йдеться про ймовірність "відповідних дій" з боку Росії, зокрема згадується можливість ударів по "центрах прийняття рішень".

Згодом стало відомо, що російська пропаганда показала карту з нібито цілями для "удару у відповідь". Серед них називали будівлі Верховної Ради, Кабінету Міністрів, СБУ, а також посольства США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Японії, Латвії та інших країн. Також згадували урядовий квартал, вулицю Банкову та центральні райони Києва.

В цілому, ЗМІ припускають, що Володимир Путін може навмисно підвищувати напругу і провокувати Україну на можливі удари по Москві 9 травня. На цьому тлі звертають увагу, що російська армія не підтримала пропозицію України про тимчасове перемир’я, озвучену напередодні. Такі дії також пов’язують із внутрішніми політичними цілями Кремля та спробами впливу на суспільні настрої.

Водночас Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Росія зірвала ініціативу щодо припинення вогню та продовжила атаки по території України. Він наголосив, що у разі подальших ударів Україна відповідатиме дзеркально. Також президент зазначив, що якщо для російського керівництва важливіший парад, ніж припинення війни, це свідчить про відсутність реального бажання миру.