Путіну доповідають про "крах" ЗСУ: РФ готується захопити Донбас до осені, — FT

Росія та Україна дедалі менше вірять у перспективу мирних переговорів за посередництва США. За даними Financial Times, Володимир Путін зосередився на захопленні нових територій силою та планує посилити вимоги після можливого контролю над Донбасом.

Про це повідомили джерела Financial Times, ознайомлені з позиціями Москви та Києва.

За їхніми словами, у Кремлі вважають, що після завершення війни на Близькому Сході шансів на відновлення активних переговорів майже не залишиться. Українські посадовці також вважають, що переговорний процес фактично зайшов у глухий кут ще після лютневих контактів із Росією.

“Американська сторона не домоглася від Росії жодного прогресу. Усе, що можна було обговорити, вже обговорили”, — сказав один з українських чиновників.

За інформацією FT, російське командування переконало Путіна, що армія РФ може повністю захопити Донбас до осені. Після цього Кремль нібито планує підвищити “ціну” можливого перемир’я та висунути нові територіальні вимоги. Зокрема, йдеться про Херсонську та Запорізьку області, які Росія оголосила анексованими у 2022 році, хоча частина цих регіонів залишається під контролем України.

Водночас співрозмовники видання стверджують, що Путін і далі прагне утримати Дональда Трампа в мирному процесі, навіть попри втрату довіри до переговорів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що США залишаються залученими до дипломатії, хоча “очевидно, що війна в Ірані зараз привертає найбільшу увагу Америки та президента США”.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також відреагував на пропозицію Путіна щодо можливого європейського посередника. Російський президент запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Ґергарда Шредера.

“Ми категорично не підтримуємо таку кандидатуру”, — сказав Сибіга.

FT пише, що Путін залишається впевненим у можливому обвалі українського фронту, попри удари українських дронів по території РФ і повільний темп наступу російської армії. Одне з джерел видання заявило, що Путіну доповідають, нібито “українцям важко, їхній фронт руйнується і в них закінчилися люди”.

При цьому співрозмовники газети, близькі до переговорів, вважають, що справжні цілі Кремля можуть бути значно ширшими за Донбас. За їхніми словами, Росія все ще прагне встановити контроль над більшою частиною України, включно з Києвом та Одесою.

Нагадаємо, The New York Times писало, що темпи просування російської армії у 2026 році суттєво сповільнилися. За оцінками аналітиків, за нинішньої швидкості наступу РФ знадобляться десятки років, аби повністю захопити Донбас. Водночас українські дрони та проблеми зі зв’язком змусили російські війська перейти до тактики малих штурмових груп.

На початку травня речник ОСУВ Віктор Трегубов заявляв, що російські війська змогли трохи просунутися на Куп’янському напрямку. За його словами, окупанти намагалися проникати до північних районів Куп’янська малими групами та використовували для цього інфраструктурні об’єкти, зокрема газові труби. Найскладнішою тоді називали ситуацію в районі Голубівки та Ківшарівки.