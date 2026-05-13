Армія США отримає перших бойових роботів-собак: чому вони інколи кращі, ніж НРК (відео)

Армія Сполучених Штатів Америки отримає 14 бойових роботів-собак CODiAQ зі спеціальним спорядженням, та проведе випробування у реальних умовах з реальним супротивником, розповіли медіа. Перевірку довірили спецпризначенці США та військовим країн-союзників. Чим особлива роботизована система CODiAQ, чим вона відрізняється від аналогічних роботів-собак та чому інколи краща, ніж наземні роботизовані платформи?

Кожен з 14 робот-собака CODiAQ матиме по два модульних бойових навантаження, і загальна сума контракту за вироби, навчання та обслуговування складає 6,5 млн дол., ідеться у матеріалі профільного порталу Defense Blog. На демонстраційному відео з можливостями наземних чотириногих платформ показали, як пристрій застосовує зброю. Бачимо, що на платформі розміщена турель, захищена металевою сіткою. Коли потрібно прицілитись, робот-собака присідає та обирає кращий ракурс для пострілу. Крім того, під час прицілювання використовують систему ШІ: помітно, як червоний квадрат прицілу охоплює об'єкт, по якому слід завдати удар, а потім вмикається кулемет. Журналісти пояснили, що перша бойова місія відбудеться вже у жовтні 2026 року.

Відео дня

Роботи на війні — демонстарція робота-собаки CODiAQ

У матеріалі пояснюється, що компанія-виробник Skyborne Technologies отримала обмежений дозвіл від Міноборони США на постачання в армію 14 роботів-собак та 28 корисних навантажень. Попередні випробування пройшли успішно: їх провели на Абердинському полігоні, штат Меріленд. При цьому наголошується, що виріб обов'язково мав пройти перевірку з безпеки, оскільки іде мова про "справжню бойову збройну систему". Перевірка Пентагону встановила, що робот-собака успішно уміє "прицілюватись, управляти вогнем на основі ШІ, вимикатись за потреби".

Роботи на війні — що відомо про CODiAQ

CODiAQ (Controller Operated Direct Action Quadruped) — це безпілотна чотиринога роботизована система, яка не котиться на колесах чи не їде на гусеницях, а використовує для переміщення чотири "кінцівки". На Defense Blog, на порталі виробника Skyborne та у мережі є дані про переваги цього виробу над іншими наземними системами:

більш мобільні на складній місцевості — можуть долати сходи, завали, нерівності, закриті простори (наземні та підземні). При цьому робот-собака показує кращі результати, ніж в аналогічних випадках — колісні та гусеничні системи;

корисне навантаження — це збройні модулі, які розміщують на платформі й дозволяють використовувати робота-собаку у просторах, небезпечних для звичайних солдатів;

особливості — можливість різних конфігурацій завдяки "двом корисним навантаженням на платформу та модульній архітектурі, яка потенційно може вмістити різні типи зброї для різних профілів місій";

бойове застосування — використання у боях та місіях перед штурмовою частиною спецоперацій, і цим зменшується небезпека для бійців;

зброя — гранатомет HAVOC 40 мм, дробовик CHAOS 12 калібру;

основні характеристики — вага близько 66 кг, довжина до 1 м, швидкість/вантажопідйомність не оприлюднюється, час роботи близько 2 год, оперативність 10 хв збірка / 90 сек заміна зброї / 90 сек перезарядка, є оптичні датчики EO / IR.

Роботи на війні — Skyborne про CODiAQ

На порталі також згадали про суперників робота-собаки CODiAQ — робота Spot від Boston Dynamics та робота Vision від Ghost Robotics. Зауважмо, що Spot демонструється в місіях розвідки та логістики, Vision — для розвідки, хоч і були презентації зі зброєю. Тим часом як CODiAQ — це перша роботизована система на чотирьох ногах, яка від народження призначена для бойових місій.

Зазначимо, Фокус писав про використання роботів-собак Spot від Boston Dynamics на російсько-українській війні. Перші такі платформи з'явились у 2022 році: їх використовували для розмінування територій, а не для боїв. Водночас весною 2026 року один з бійців ЗСУ розповів про використання роботів-псів під час бойових дій на Лиманському напрямку: відео підтверджень наразі немає.

Нагадуємо, у матеріалі Фокусу про поточний рівень розвитку НРК в Україні ідеться про зооморфи та "гуманоїдних" роботів.