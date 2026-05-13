Армия США получит первых боевых роботов-собак: почему они иногда лучше, чем НРК (видео)

Армия Соединенных Штатов Америки получит 14 боевых роботов-собак CODiAQ со специальным снаряжением, и проведет испытания в реальных условиях с реальным противником, рассказали медиа. Проверку доверили спецназовцы США и военным стран-союзников. Чем особенна роботизированная система CODiAQ, чем она отличается от аналогичных роботов-собак и почему иногда лучше, чем наземные роботизированные платформы?

Каждый из 14 роботов-собак CODiAQ будет иметь по две модульных боевых нагрузки, и общая сумма контракта за изделия, обучение и обслуживание составляет 6,5 млн долл, говорится в материале профильного портала Defense Blog. На демонстрационном видео с возможностями наземных четвероногих платформ показали, как устройство применяет оружие. Видно, что на платформе размещена турель, защищенная металлической сеткой. Когда нужно прицелиться, робот-собака приседает и выбирает лучший ракурс для выстрела. Кроме того, во время прицеливания используют систему ИИ: заметно, как красный квадрат прицела охватывает объект, по которому следует нанести удар, а затем включается пулемет. Журналисты объяснили, что первая боевая миссия состоится уже в октябре 2026 года.

Роботы на войне — демонстрация робота-собаки CODiAQ

В материале поясняется, что компания-производитель Skyborne Technologies получила ограниченное разрешение от Минобороны США на поставку в армию 14 роботов-собак и 28 полезных нагрузок. Предварительные испытания прошли успешно: их провели на Абердинском полигоне, штат Мэриленд. При этом отмечается, что изделие обязательно должно было пройти проверку по безопасности, поскольку речь идет о "настоящей боевой вооруженной системе". Проверка Пентагона установила, что робот-собака успешно умеет "прицеливаться, управлять огнем на основе ИИ, выключаться при необходимости".

Роботы на войне — что известно о CODiAQ

CODiAQ (Controller Operated Direct Action Quadruped) — это беспилотная четырехногая роботизированная система, которая не катится на колесах или не едет на гусеницах, а использует для перемещения четыре "конечности". На Defense Blog, на портале производителя Skyborne и в сети есть данные о преимуществах этого изделия над другими наземными системами:

более мобильны на сложной местности — могут преодолевать лестницы, завалы, неровности, закрытые пространства (наземные и подземные). При этом робот-собака показывает лучшие результаты, чем в аналогичных случаях — колесные и гусеничные системы;

полезная нагрузка — это вооруженные модули, которые размещают на платформе и позволяют использовать робота-собаку в пространствах, опасных для обычных солдат;

особенности — возможность различных конфигураций благодаря "двум полезным нагрузкам на платформу и модульной архитектуре, которая потенциально может вместить различные типы оружия для различных профилей миссий";

боевое применение — использование в боях и миссиях перед штурмовой частью спецопераций, и этим уменьшается опасность для бойцов;

оружие — гранатомет HAVOC 40 мм, дробовик CHAOS 12 калибра;

основные характеристики — вес около 66 кг, длина до 1 м, скорость/грузоподъемность не обнародуется, время работы около 2 ч, оперативность 10 мин сборка / 90 сек замена оружия / 90 сек перезарядка, есть оптические датчики EO / IR.

Роботы на войне — Skyborne о CODiAQ

На портале также упомянули о соперниках робота-собаки CODiAQ — роботе Spot от Boston Dynamics и роботе Vision от Ghost Robotics. Заметим, что Spot демонстрируется в миссиях разведки и логистики, Vision — для разведки, хотя и были презентации с оружием. В то время как CODiAQ — это первая роботизированная система на четырех ногах, которая от рождения предназначена для боевых миссий.

Отметим, Фокус писал об использовании роботов-собак Spot от Boston Dynamics на российско-украинской войне. Первые такие платформы появились в 2022 году: их использовали для разминирования территорий, а не для боев. В то же время весной 2026 года один из бойцов ВСУ рассказал об использовании роботов-псов во время боевых действий на Лиманском направлении: видео подтверждений пока нет.

Напоминаем, в материале Фокуса о текущем уровне развития НРК в Украине речь идет о зооморфах и "гуманоидных" роботах.