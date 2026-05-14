Ювелірна операція: рятувальники вилучили бойову частину ракети з постраждалої від обстрілу квартири

Київська область поряд зі столицею та іншими регіонами України цієї ночі пережила масовий ракетно-дроновий обстріл з боку ЗС РФ.

В одну з квартир у селищі Чабани Київської області влетіли частини бойової ракети, проте дивом не розірвалися. Рятувальники провели унікальну операцію з ліквідації смертоносного об'єкта, повідомили в ДСНС регіону.

Залишки ракети з другого і третього поверхів фахівці вилучили за допомогою спеціальної техніки та обладнання. Найнебезпечніша була ситуація у квартирі на першому поверсі, де виявили бойову частину ракети.

Завдяки професійним, злагодженим і ювелірно-точним діям рятувальників вдалося безпечно провести роботи та не допустити трагедії. Допомогу їм надавали рятувальники місцевого пожежно-рятувального підрозділу.

Якби ракета вибухнула всередині багатоповерхового будинку, це могло б обернутися катастрофічними наслідками у вигляді масштабних руйнувань і, не виключено, людських жертв.

Тим часом триває розбір завалів на місці обвалення частини дев'ятиповерхового будинку в Дарницькому районі після ракетного удару. Уже витягнуто п'ять тіл, зокрема — 12-річної дівчинки, а безвісти зниклими вважаються близько 20 осіб. Близько 40 жителів дістали поранення.

Для масованого удару 14 травня окупанти застосували понад 700 повітряних цілей — ракети різних типів і ударні безпілотники. Основний напрямок атаки припав на Київ.

За інформацією президента Володимира Зеленського, окрім п'яти загиблих і майже 40 поранених у Києві, відомо й про інших постраждалих. Наслідки ударів зафіксовано одразу в кількох районах області — Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському. Найбільше людей постраждало в Бориспільському районі — п'ятеро, серед них і дитина. У Фастівському районі травмувалися ще двоє людей. Із багатоповерхівки в Бориспільському районі довелося евакуювати 30 мешканців через небезпеку та руйнування.

Нагадаємо, Юрій Ігнат попередив, що Росія може незабаром завдати нового ракетного удару, використавши ракети морського базування.